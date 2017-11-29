المحرر البرلماني

من المرجح أن يتم الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد يوم الأحد المقبل بحيث تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الاثنين.

وعلمت «الأنباء» أن سمو رئيس الوزراء حريص على أن يخرج التشكيل الحكومي الجديد بصورة تكون فاعلة تحقق المبادئ الدستورية وأبرزها التعاون مع مجلس الأمة لتنفيذ البرامج التنموية.

وسيراعي التشكيل الجديد التجانس بين أعضاء الحكومة، بالإضافة الى تغليب حضور الكفاءات الفاعلة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الإنجازات الحكومية بشكل عام والتنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية.

ومن المتوقع أن تحضر الحكومة الجديدة جلسة مجلس الأمة التي ستتم الدعوة لانعقادها 5 ديسمبر المقبل وذلك بعد التنسيق بين رئيسي السلطتين.

هذا، ومن المتوقع خروج وتدوير نحو 6 وزراء على الأقل.