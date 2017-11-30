العزب: الحكومة ستحضر الجلسة

الروضان: إقرار القانون واجب قبل اجتماع المكتب التنفيذي

حماد: تأخر التشكيل الحكومي أجبرنا على رفع الأمر لمجلس الأمة

الفضل: محكومون بأوقات خارجية وأي تعطيل ليس من صالحنا



أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أنه وجه الدعوة لعقد جلسة خاصة للمجلس الأحد المقبل لمناقشة والتصويت على قانون الرياضة الجديد المتوافق مع متطلبات الجهات الدولية، معربا عن تفاؤله بأن يسهم القانون في رفع الايقاف الرياضي الظالم.

وقال الرئيس الغانم في تصريح إلى الصحافيين انه وبناء على مستجدات وتطورات حدثت في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بقضية الرياضة ورفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي، واستنادا إلى ما اطلعت عليه من مراسلات حديثة آخرها يوم أمس «امس الاول» ونظرا لأهمية هذا الموضوع للشعب الكويتي بشكل عام، والشباب الرياضي بشكل خاص، والذي عانى من إيقاف مجحف وظالم للنشاط الرياضي، لمدة تزيد على عامين، وبناء على ما جاء في المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس، ووفقا لصلاحياتي الدستورية كرئيس للمجلس، فإنني وبعد التشاور مع العديد من اخواني النواب، وجهت الدعوة الى الحكومة والى النواب لحضور جلسة خاصة «اجتماع غير عادي» للمجلس يوم الأحد المقبل الموافق 3 ديسمبر، وذلك لإقرار قانون الرياضة الجديد المتوافق مع معايير واشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم

وأوضح ان سبب تلك الدعوة المستعجلة والطارئة يتعلق بمواعيد اجتماعات خارجية لا نتحكم بها، والموافقات على آخر التعديلات وصلت حديثا، وإقرار القانون يجب ألا يتأخر عن يوم الاحد المقبل الموافق الثالث من ديسمبر.

وقال: لقد نسقت مع الحكومة وأوضحت لهم أن هذه ليست جلسة عادية للتمسك برأيهم بعدم حضور الجلسات العادية اثناء استقالة الحكومة، وانما هي جلسة خاصة طارئة «اجتماع غير عادي» لإقرار قانون مهم مرتبط بمواعيد واستحقاقات زمنية خارجية، وبالتالي، ومن المؤكد، ان هذا الأمر يعتبر من العاجل من الأمور.

وأضاف: لن أتحدث عن تفاصيل فنية فيما يتعلق بهذا الملف، لأني اقدر العمل الجبار والجهود الحثيثة التي بذلت من قبل الحكومة ممثلة بالوزير المعني، ومن مجموعة كبيرة وواسعة من النواب والرياضيين والاعلاميين وقطاعات شبابية خارج دائرة الحكومة والمجلس، للعمل على رفع الايقاف الرياضي، معربا عن أسفه لوجود من يحاول استغلال بعض المعلومات لعرقلة عملية رفع الإيقاف الرياضي، وانا لا استبعد ان تكون هناك محاولات لتعطيل انعقاد الجلسة تحت أي مبرر من المبررات، لكني كلي ثقة بحضور كل النواب، تحملا لمسؤولياتهم الوطنية التاريخية، لإقرار القانون المتوافق، لرفع الظلم والحيف الذي وقع على الشباب الرياضي الكويتي، معربا عن أمله ان تساهم تلك الخطوة في عملية رفع الإيقاف الرياضي، وان نبعث الى شبابنا الرياضي بشرى انتهاء الفترة المظلمة التي حرم فيها من ممارسة حقه الإنساني الأصيل في مزاولة نشاطه الرياضي

وردا على سؤال قال الرئيس الغانم انه لن يخوض في التفاصيل الفنية المتوقع عرضها في الجلسة، مضيفا ان الشعب الكويتي سيشاهد كل التفاصيل في الجلسة وقال «التزمت الصمت طوال الفترة الماضية حول هذه القضية ومع ذلك لم يتوقف العمل فيها، والجهد الذي قام به الشباب الكويتي الرياضي والنواب والوزير المعني جهد جبار وكبير».

وأضاف: نحن سنتخذ ما ينبغي علينا اتخاذه للتعامل مع قانون الرياضة الذي وافق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم وضرورة إقرار القانون قبل اجتماع «المكتب التنفيذي» في الرابع من ديسمبر المقبل.

وقال: أنا تحدثت مع الحكومة التي لها موقف دستوري من عدم حضور الجلسات العادية طبقا للسوابق وأبلغتها بأن جلسة الاحد ليست جلسة عادية بل خاصة وطارئة وهي من المواضيع العاجلة المرتبطة بمواعيد لا نتحكم نحن بها، معربا عن الأمل في إقرار القانون بمداولتيه في الجلسة.

وفيما إن كان تفاؤله يرقى إلى حد التوقع برفع الايقاف قريبا بعد الجلسة قال الغانم أنا متفائل وواثق بأن من كان على حق فإن الله سينصره ولو بعد حين، وأعتقد أن هناك ظلما جائرا وقع على الشباب الكويتي الرياضي بسبب الإيقاف غير المستحق وإن شاء الله تثمر الجهود رفع الظلم عن الشباب وأن نشارك في البطولات المقبلة كدورة الخليج وغيرها، واصفا جلسة الأحد بالمهمة والرئيسية، لافتا إلى أنه وأثناء حديثه الآن فإن هناك من يحاول عرقلة هذه الجهود وهذا متوقع لكن بإذن الواحد الأحد سينتصر رجال وأبناء الكويت في الدفاع عن حقهم وكرامتهم في ظل احترام دستورهم وبلدهم.

وردا على سؤال ذكر الغانم أن اللجنة الصحية هي التي ستتابع مناقشة التقرير الذي انتهت منه لجنة الشباب مع الوزير المختص والذي سيعرض ما تم الاتفاق عليه مع الجهات الدولية ونسأل الله أن يفرح الشباب الاسبوع المقبل وان توفق الجهود الخيرة ويبطل أي جهد يسعى لعرقلة رفع الايقاف.

من جانبه اعلن وزير العدل فالح العزب ان الحكومة ستحضر الى جلسة مجلس الأمة يوم الأحد المقبل بناء على دعوة رئيس مجلس الأمة وفقا للمادة ٧٢ من اللائحة الداخلية في الدعوة لجلسة خاصة.

واضاف العزب في تصريح للصحافيين «الحكومة ستحضر لمناقشة موضوع إيقاف الرياضة من اجل إقرار القانون المطلوب إقراره»، لافتا الى ان الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة موضوع الرياضة الذي يعتبر من العاجل من الأمور، وترى الحكومة أنه مرتبط بمواعيد خارجية لا نملك تغييرها.

وتابع «سنقوم بكل هو مطلوب منا كحكومة لاقرار القانون المرتبط بالإيقاف الرياضي».

من جهته أكد وزير الشباب والرياضة بالوكالة خالد الروضان أن هناك مستجدات إيجابية وجيدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم وبإذن الله سنتكلم في الجلسة القادمة عن باقي التفاصيل.

واضاف ان القانون يجب ان يقر لكي يتسنى لنا اتخاذ كافة الاجراءات لافتا الى انه لدينا خطوات تتجة لرفع الإيقاف وهناك تعاون كبير وجيد وجهود مبذولة في الفترة السابقة وتجاوب من الاتحاد الدولي وباقي التفاصيل سنعرضها في الجلسة بكل الأوراق والثبوتيات الموجودة لدينا.

واشار الى ان هناك الكثير من الأعضاء متحمسون جدا للمساعدة في رفع الإيقاف، مؤكدا أنه بعد الإقرار هناك مجهود سيبذل وسيفرح الشعب الكويتي في رفع الإيقاف ان سرنا في الخطوات بالشكل الصحيح موكدا ان الإيقاف لن يرفع يوم الاحد المقبل انما هي خطوة ستلحقها خطوات مشيرا الى ان هذه الخطوة ستعرض على المكتب التنفيذي لاتخاذ اللازم.

واكد ان اقرار القانون واجب قبل اجتماع المكتب التنفيذي لكي يعرض الملف عليهم.

وبدوره أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة في دور الانعقاد السابق النائب سعدون حماد أنه تم إقرار قانون الرياضة ورفعه إلى مجلس الأمة، لافتا إلى أن تأخر التشكيل الحكومة أجبرنا على رفع الأمر لمجلس الأمة وإبلاغه بأن اجتماع المنظمة الدولية سيكون في تاريخ ٤ ديسمبر.

وأضاف حماد في تصريح صحافي في مجلس الأمة أمس، مبينا أنه وبناء على ذلك وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة لجلسة طارئة يوم الأحد للتصويت على قانون الرياضية وبعد التصويت عليه بإذن الله سوف يتم رفع الإيقاف.

من جانبه اكد النائب احمد نبيل الفضل انه ولله الحمد وصلنا للمرحلة التي كنا نريد الوصول اليها بموافقات وملاحظات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتمنى الفضل من النواب الالتزام بالحضور خاصة ان هناك الكثير منهم وقفوا ضد الوزير السابق الشيخ سلمان الحمود بسبب تحميل مسؤولية عدم الإتيان بقانون يتوافق مع الاتحاد الدولي.

وتمنى الفضل عدم تعطيل جلسة الأحد مطالبا الشارع الرياضي بالحضور لمعرفة من يريد رفع الإيقاف والعلم ومن لا يريد بالإضافة الى معرفة من سيحاول اثارة المشاكل والإشكالات حتى لا يقر القانون في هذا الوقت.

واكد الفضل ان الطلب أتى وذلك لأننا محكومون باجتماعات خارجية ونريد رفع الإيقاف بأسرع وقت وأي تعطيل ليس من صالحنا ولذلك كانت الدعوة سريعة.

واشار الفضل الى ان اغلب النواب موجودون في الكويت متمنيا منهم الحضور والتركيز على القانون دون الدخول في مواضيع أخرى وذلك لاني اعلم ان هناك نوابا سيشتتون الانتباه عن موضوع الرياضة ليتكلموا في أمور أخرى طالبا منهم الانتباه والتركيز على اقرار القانون وتحمل المسؤولية لرفع علم الكويت في المحافل الرياضية وإسعاد الجماهير المتعطشة لرفع الإيقاف والمشاركة للانتهاء من هذه المرحلة التي استمرت عشر سنوات في عدم وصولنا لقانون رياضي يرضي الجهات الدولية والمحلية لافتا الى ان هذا موقف وطني يجب الوقوف فيه وقفة لرفع علم الكويت.