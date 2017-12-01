«هذا غير صحيح على الإطلاق» الرئيس ترامب ينكر أن زوجته ميلانيا لم تحبذ فوزه في الانتخابات لأنها لا تحبذ لقب «السيدة الأولى»، كما زعمت مجلة «فانتي فير» التي كانت قد أجرت معها لقاء صحافيا مؤخرا ذكرت خلاله ميلانيا أنها لا تحب دخول البيت الأبيض. الرئيس ترامب ينكر أن زوجته ميلانيا لم تحبذ فوزه في الانتخابات لأنها لا تحبذ لقب «السيدة الأولى»، كما زعمت مجلة «فانتي فير» التي كانت قد أجرت معها لقاء صحافيا مؤخرا ذكرت خلاله ميلانيا أنها لا تحب دخول البيت الأبيض.

«من الواضح أنه لم يشأ الخوض في وحول السياسة» الصحافية البريطانية جوانا مورهيد تكشف لماذا امتنع البابا فرانسيس في خطابه خلال زيارته ميانمار عن ذكر كلمة الـ «روهينغا» التي تشير إلى المجازر المرتكبة بحق المسلـمين فـي هـذا البلد. الصحافية البريطانية جوانا مورهيد تكشف لماذا امتنع البابا فرانسيس في خطابه خلال زيارته ميانمار عن ذكر كلمة الـ «روهينغا» التي تشير إلى المجازر المرتكبة بحق المسلـمين فـي هـذا البلد.

«لابد من الاعتراف بأني كنت في غاية التوتر والانفعال» نجمة فيلم «ليدي بيرد» الدرامي الممثلة الإيرلندية سيرشا رونان (23 سنة) تكشف خلال لقاء تلفزيوني انها لم تستطع مشاهدته لأول مرة عقب الانتهاء منه إلا بعد أن تناولت جرعة من المهدئات. نجمة فيلم «ليدي بيرد» الدرامي الممثلة الإيرلندية سيرشا رونان (23 سنة) تكشف خلال لقاء تلفزيوني انها لم تستطع مشاهدته لأول مرة عقب الانتهاء منه إلا بعد أن تناولت جرعة من المهدئات.

ما السر وراء امتناع البابا فرانسيس عن ذكر الروهينغا في خطابه بميانمار؟.. وماريا كاري تحصل على 10 ملايين دولار بعد انفصالها عن الملياردير جيمس باكر.. وترامب يؤكد: ليس صحيحا أن ميلانيا لا تحب دخول البيت الأبيض