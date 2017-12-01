twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email الغانم يستقبل المستشار النمش الجمعة 2017/12/1 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 627 A+ A- رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أثناء استقباله رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمشرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم يتسلم التقرير من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بمكتبه امس رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش الذي سلم الغانم التقرير نصف السنوي الاول ٢٠١٦/٢٠١٧ لأعمال الهيئة.