القاهرة ـ هناء السيد

تقدمت مديرة المركز الإقليمي للطفولة والأمومة وعضو الهيئة العليا لشبكة إعلام المرأة العربية د.سعاد السويدان بخالص الشكر والتقدير الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ردا على التهنئة الرقيقة التي بعث بها إليها بمناسبة القرار الصادر من مجلس أمناء المركز الديموقراطي لدراسات الشرق الأوسط في نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأميركية الذي قرر اختيار وتكريم د.سعاد عبداللطيف السويدان مديرة المركز الاقليمي للطفولة والأمومة بالكويت تقديرا لجهودها الإقليمية والدولية وخبراتها في المجالات التربوية.

وقالت السويدان في بيان صادر عن شبكة إعلام المرأة العربية: أعبر بالأصالة عن نفسي عن صادق الشكر وعظيم الامتنان لرئيس مجلس الأمة لما ورد في رسالته الرقيقة من احترام وتقدير لدور المرأة الكويتية في نهضة وطننا العزيز.

وكان الغانم قد أرسل برقية تهنئة الى د.سعاد السويدان أعرب فيها عن تهنئته، مشيدا باختيار المركز الديموقراطي لدراسات الشرق الأوسط في نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأميركية للاحتفاء والتكريم، جاء ذلك إيمانا بالدور الفاعل المثمر الذي قامت به د.سعاد في المجال التربوى ومسيرتها الحافلة بالجهود الإقليمية والدولية المسددة التي تصب في خدمة وطننا العزيز.

وقال: نشعر ببالغ الفخر والاعتزاز بهذا التكريم المستحق الذي هو في حقيقته تكريم لوطننا العزيز الكويت، وشهادة صدق على مقدرة المرأة الكويتية على الريادة في العمل المجتمعي العالمي، وندعو الله لك بالتوفيق والنجاح والسداد وان يعينك الى ما فيه رفعة ونهضة وتقدم لوطننا الكويت.

بدورها، نقلت د.سعاد السويدان لرئيس مجلس الأمة تحيات وتقدير واحترام كل قيادات شبكة إعلام المرأة العربية التي تضم قيادات من 17 دولة عربية وتأكيد تقدير جميع قيادات الشبكة واحترامهم لما ورد من معان عظيمة في رسالة التهنئة الواردة منه والتي تؤكد وتعبر عن إيمان سيادته بدور المرأة الكويتية في نهضة الكويت العزيزة.