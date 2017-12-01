استنكر النائب والوزير السابق أحمد باقر باسمه وباسم التجمع الإسلامي السلفي الحادث الإرهابي الذي حصل في مسجد الروضة في منطقة العريش بسيناء بجمهورية مصر العربية، والذي راح ضحيته أكثر من 300 شخص أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.

وقال باقر في تصريح صحافي: نستنكر هذه الأعمال التي لا يقرها الدين الإسلامي، ونرفضها ولا شك ان من قاموا بها مجرمون إرهابيون ومتطرفون ولا يمت عملهم للدين الإسلامي بصلة.

وزاد بقوله: إن الشريعة الإسلامية انتشرت في العالم أجمع وهي قائمة على اساس المعاملة الحسنة والإقناع والحفاظ على الأرواح والأعراض والممتلكات، مشددا على ان كل الأعمال التي تكون على شاكلة حادث الروضة خارجة عن الإسلام وهي ما تقوم بتشويه الدين والمساس بمكانته في العالم أجمع.

وطالب باقر بضرورة إقامة الحدود الشرعية ضد هؤلاء الإرهابيين وإنزال القصاص العادل بهم جراء جريمتهم النكراء.