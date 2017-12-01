صرح بدر الشبيب الأمين العام للحركة السلفية حول حكم محكمة الاستئناف بقضية دخول المجلس قائلا: ان ثقتنا بحكمة سمو الأمير وعطفه الأبوي على أبنائه كبيرة جدا، فسموه والد الجميع.

وأضاف الشبيب: ان الحكم على 70 شخصا يتعدى أثره هذا العدد فهم شخصيات مقدرة فيهم من يمثل الأمة والأكاديمي والطبيب والمعلم والمهندس وأكبر المتأثر هي أسرهم وعوائلهم.

وبين الشبيب ان الحكم الذي صدر على النواب والشباب كان صادما للشعب الكويتي وقاسيا جدا فهؤلاء الذين صدر في حقهم الحكم أغلبهم شباب في مقتبل العمر، كما ان تاريخ «الحدث» الذي حكموا عليه وظروفه تختلف عما نعيشه اليوم، فالأولى أن نطوي هذه الصفحة بروح التسامح والعفو عما مضى وألا نعود للمربع الأول الذي لا يخدم الكويت في هذا الوضع الإقليمي الملتهب.

وشدد الشبيب على ثقة الحركة السلفية في حكمة سمو الأمير وحسه الأبوي وحرصه على مصلحة شباب الكويت وأهلها وأن عطفه الأبوي يسع الجميع فهؤلاء أبناء الكويت وهو والدهم جميعا، كما تعلن الحركة السلفية عن تضامنها مع من صدرت في حقهم الأحكام وتضامنها مع أسرهم الكريمة.