وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن التدابير والإجراءات التي قامت بها الوزارة لمواجهة نقص الخدمات التعليمية بعدم وجود مدارس للتعليم المتوسط والثانوي للبنين في منطقة صباح الناصر.

وقال هايف في مقدمة سؤاله: تتحمل وزارة التربية دور تنمية التعليم وتطوير منظومة التعليم ومن اهم مراحل منظومة التعليم هي المدارس، حيث إنه لا تعليم بلا مدارس ومنطقة صباح الناصر تعاني من نقص الخدمات التعليمية بعدم وجود مدرسة متوسطة للبنين ولا ثانوية أيضا في منطقة صباح الناصر ما يعيق سير المنظومة التعليمية ويرهق أولياء الأمور من مشقة في رحلة الذهاب للمدارس والعودة منها مع العلم أن منطقة صباح الناصر منطقة ذات كثافة سكانية كبيرة.

وطالب إفادته بالآتي:

1- ما التدابير والإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم العالي لمواجهة نقص الخدمات التعليمية بعدم وجود مدارس للتعليم المتوسط والثانوي للبنين في منطقة صباح الناصر؟

2- هل هناك خطة موضوعة من قبل الوزارة لحل تلك المشكلة المشار إليها سابقا؟ إن كانت الإجابة نعم، فمتى تم وضع الخطة؟ وهل تم البدء في تنفيذها؟ وما مراحلها؟ وما الوقت اللازم لتنفيذها؟