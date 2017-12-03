وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وقال في مقدمته: إن وزارات الدولة المعنية تتولى مسؤولية توفير الأمن لسكان الكويت في الداخل ومواطنيها في الخارج وحيث إن المنطقة تمر حاليا بظروف سياسية وأمنية غير مستقرة، ما يستدعي تكثيف الجهود والاستعدادات لمواجهة أي خطر محتمل.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

هل ألفت لجنة تضم الوزارات المعنية بتلك الظروف للتنسيق واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات؟

ما الاستعدادات التي أعدتها كل وزارة لمواجهة الظروف السياسية والأمنية الراهنة؟

ما الإجراءات المتخذة لتأمين المنشآت الحيوية؟

ما الإجراءات المتخذة للتأكد من تأمين سفارات الكويت والقنصليات والمكاتب التابعة للدولة في جميع دول العالم؟

ما الإطار العام لخطة الطوارئ؟

كما وجه الدمخي سؤالا آخر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونص السؤال على ما يلي:

1 - لماذا لم يفتتح مركز الخدمة في مدينة صباح الأحمد رغم الانتهاء من بنائه منذ سنتين تقريبا؟ وإذا كانت هناك نية لافتتاحه، فيرجى تزويدي بتاريخ الافتتاح والاستعدادات القائمة لهذا الافتتاح؟

2 - رغم مرور أكثر من سنتين لسكن المواطنين في مدينة صباح الأحمد لم يفتتح المخفران في القطاعين A وB بكامل قوتهما التشغيلية، وخاصة إدارة التحقيق، فيرجى تزويدي بأسباب عدم تشغيل المخفرين واستخدامهما كنقاط أمنية فقط، ومتى يتم تشغيلهما بالكامل، ومتى تعمل إدارة التحقيق في المركزين؟