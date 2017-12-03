قال النائب شعيب المويزري عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: عندما يحاول رئيس مجلس الأمة توجيه الاتهام المسبق لمن لا يحضر جلسة الغد «اليوم» ويستخدم وسائل الإعلام لإرغام النواب على الحضور من أجل تمرير بعض الاقتراحات الخاصة بالاستثمار والخصخصة والاحتراف تحت ذريعة حرصه على رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية التي تسبب هو وأطراف أخرى بوقفها، فعليه أن يعرف تماما أننا لسنا أتباع تاجر ابن تاجر ولسنا أتباع شيخ ابن شيخ وأن أموالهم لا تغرينا وسلطتهم لا ترهبنا وأن مواقفنا ثابتة لا يزعزعها إعلامهم ولا مرتزقتهم وأن مصلحة الكويت وأهلها أهم منه ومن غيره.

وتابع المويزري: وعلى الإخوة الأعضاء الحذر من الاستمرار في الانجرار وراء الباحثين عن مصالحهم الخاصة على حساب وطن وشعب.

واختتم المويزري بقوله: أكتفي بهذا إلا إذا استوجب غير ذلك، وأسأل الله الفرج للمحتجزين وأن يجمع شملهم مع أهلهم.