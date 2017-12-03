أعلن النائب راكان النصف حضوره الجلسة الخاصة اليوم لمناقشة قانون الرياضة، مشددا على أن هناك بعض الايضاحات على الحكومة ورئاسة المجلس بيانها.

وقال النصف في تصريح صحافي انه مطلوب من وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان تقديم شرح للمفاوضات التي جرت بين الحكومة والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والضمانات التي حصلت عليها الحكومة لرفع الايقاف.

وشدد النصف على أن التخلي عن حضور الجلسة بمنزلة التخلي عن الشباب الرياضي بشكل خاص والرياضة الكويتية بشكل عام، لافتا الى أن جلسة اليوم يجب أن تضع حدا للصراع السياسي في الملاعب الرياضية.

وأمل النصف أن يكون القانون الجديد يحقق تطلعات القطاع الرياضي ويوفر لهم الأرضية المناسبة والملائمة لتطوير الرياضة الكويتية بعد سنوات طويلة عانى فيها من انتكاسات، مضيفا: اما الاسطوانة المشروخة لاني مع مرزوق ولاني مع طلال «لا اعتقد ان الكويتيين على استعداد لسماع هذه الاسطوانة.. نبي نسمع انت مع القانون ولا مو مع القانون».