تقدم النائب خالد العتيبي باقتراحين برغبة جاء في مقدمة الاقتراح الأول ما يأتي:

تعاني مدينة صباح الأحمد السكنية من عدم وجود كليات أو مدارس خاصة في الوقت الذي تحتوي فيه المدينة على أكثر من 40 مدرسة حكومية مكتملة المباني (بعض منها غير مستغل).

ونص الاقتراح على الآتي:

1- استخدام عدد من المدارس غير المستغلة في مدينة صباح الاحمد وتحويلها الى كليات تكون نواة لفرع جامعة الكويت على ان تكون طريقة اختيار للكليات ذات الكثافة الطلابية المرتفعة، ويتولى الوزير المختص تجهيز الكليات بالإمكانات المادية والبشرية على ان تبدأ الدراسة مع بداية العام الدراسي المقبل 2018/2019.

2- استخدام مدرسة واحدة من المدارس غير المستغلة لتكون مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة وبطيئي التعليم.

3- إبداء المرونة الكافية للراغبين في إنشاء المدارس الخاصة وجذب المستثمرين وإعطائهم مزايا للتوسع في إنشاء المدارس الخاصة لخدمة أهالي المنطقة الراغبين في الحاق أبنائهم بالتعليم الخاص.

وجاء في مقدمة الاقتراح الثاني ما يأتي: تعاني مدينة صباح الأحمد السكنية من عدم وجود مستشفى بها على الرغم من الكثافة السكانية المرتفعة للمدينة وعليه أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

ونص الاقتراح على الآتي:

استغلال أحد المستوصفات في مدينة صباح الأحمد، وتجهيزه كمستشفى مصغر بشكل مؤقت يحتوي على الأقسام الطبية الأكثر ترددا من قبل المواطنين بجانب قسمي العلاج الطبيعي وطب الأسنان، حتى يتم إنشاء مستشفى متكامل بالمدينة، على ان يتولى الوزير المختص تجهيز المستشفى بالإمكانات المادية والبشرية ليكون جاهزا لاستقبال المراجعين في خلال عام من تاريخه.