رئيس المجلس: طلبت الجلسة الخاصة لأن موضوع الرياضة لا يحتمل التأجيل

خالد الروضان: نسعى دائماً للحرص على مصلحة الكويت وسيادتها

رفع الإيقاف ليس بأيدينا ولكن تملكه المنظمات الدولية

قانون الرياضة الجديد سيخطو بنا خطوات لتطوير الرياضة

القانون متوافق تماماً مع اللوائح والنظم الأساسية للاتحاد الدولي لكرة القدم

القانون ليس لرفع الإيقاف فقط بل لتطوير الرياضة ككل

عبدالكريم الكندري: نتمنى أن يُرفع الإيقاف ولكن ليس بهذه الطريقة وسأمتنع عن التصويت

السبيعي: حضور الحكومة هو تعهد برفع الإيقاف حال أقر القانون الجديد

الرومي: دستورياً الجلسة الخاصة سليمة والرياضة من الأمور العاجلة

العدساني: يُفترض أن نتكاتف جميعاً حتى يتم رفع الإيقاف وعلينا السعي لذلك

الحريص: يوم 4 ديسمبر مفصلي وتاريخي ويجب أن نتحين الفرص لرفع الإيقاف

عمر الطبطبائي: كلنا كويتيون وهمنا الأول رفع الإيقاف ورفع العلم الكويتي في المحافل الدولية

الشاهين: إن نجحتم في المجازفة فسنصفق لكم وإلا فستتحملون مسؤوليتكم السياسية

السويط: من حق الشباب الكويتي تمثيل بلده في الخارج

الهاشم: لا تهمني الأقطاب بل وقوف شبابنا رافعين العلم الكويتي

الفضالة: هناك ضمانات واضحة بأن أملاك الدولة سوف تكون للدولة

عبدالله: القانون الجديد جيد وممتاز لرفع الإيقاف وتطوير الرياضة

العتيبي: في الأولمبياد الأخيرة أبطالنا تم التعامل معهم وكأنهم لاجئون

حماد: من خلال المراسلات تبين أن القانون متوافق مع اللوائح الدولية

البابطين: لن أقف في وجه أي قانون يرفع الإيقاف وسأوافق على القانون

المرداس: يجب أن يتعهد الوزير برفع الإيقاف وإلا فسوف يُحاسب سياسياً

حمدان العازمي: إذا لم يُرفع الإيقاف الرياضي فاستجواب الوزير مستحق

النصف: مرزوق الغانم تصرف وفق قواعد ودستور الكويت ولم يشتكِ الكويت في الخارج

عاشور: إذا لم يرفع الإيقاف بعد إقرار القانون فسنحاسب الوزير سياسياً

الفضل: الوزير الروضان غير معني برفع الإيقاف

الحجرف: إذا لم يتم رفع الإيقاف فليتحمل الوزير مسؤوليته السياسية

الهدية: ينبغي إقرار القانون من أجل رفع الإيقاف الرياضي

الرويعي: أدعو الجميع للتعاون ولنخف الله في الكويت

الصالح: إذا تم حل هذا الملف فسوف يضاف إلى تاريخنا السياسي

الشطي: القانون الجديد سوف يوجد مكاناً للكويت دولياً

مريم بندق ـ ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم سلطان العبدان ـ بدر السهيل

طوى مجلس الأمة أمس صفحة الإيقاف الرياضي من الناحية التشريعية بإقراره قانون الرياضة الجديد بأغلبية 47 صوتا لتنتقل الكرة الآن إلى ملعب المنظمات الدولية وخاصة «فيفا» حيث من المنتظر أن تجتمع اليوم في زيورخ لجنة الاتحادات الوطنية.

وتعهدت الحكومة باعتماد القانون الجديد بصفة الاستعجال ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) كما سيتم إخطار «فيفا» بإقرار القانون قبل الاجتماع.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقب الجلسة انه تم عرض كل المراسلات التي توجب إقرار القانون اليوم «أمس»، متمنيا أن تكون توصية اللجنة الدولية «إيجابية».هذا، وأكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن الجزء الأكبر والأصعب من متطلبات رفع الإيقاف عن الرياضة انتهى.

وأمس، قدم نواب طلبين أولهما تحديد جلسة خاصة الأحد المقبل لمناقشة التهديدات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى طلب ثان لعقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل أيضا لبحث تقارير اللجان عن فوائد التأمينات ورسوم الكهرباء والماء والبنزين.

مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان 16 نائبا سيعقدون اجتماعا في مكتب النائب د. وليد الطبطبائي من باب التضامن ولمناقشة قضية العفو العام بالإضافة إلى التنسيق حول الإجراءات التي يعتزمون القيام بها.

من جهتها، أوضحت مصادر خاصة أن حضور الحكومة للجلسات المقترحة ـ وهي مستقيلة ـ حق وواجب عليها وفقا لأحكام المواد ١٠٣ و١١٦ و١٢٦ من الدستور، وأن اجتماعات مجلس الأمة كلها تعتبر في حكم العاجل من شؤون المنصب وبخاصة تأكيد المادة ١١٦ على أن تمثل الحكومة برئيسها أو ببعض وزرائها.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن القوانين الرياضية، وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار.

٭ الغانم: جلسة اليوم جلسة خاصة وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمناقشة التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة عن:التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.

مشروع القانون في شأن الرياضة.

الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.

الاقتراح بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام 19 مكررا ج، و19 مكررا د، و19 مكررا هـ، الى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.

الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.

الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.

٭ صالح عاشور: جاء في التقرير الاول من ضمن الاقتراح بقانون الذي قدمته نصوص خصخصة الاندية، والآن جاء في التقرير الثاني وبه كل الاقتراحات جميعها ما عدا اقتراحي بشأن الخصخصة واتفاجأ انه يشتمل على قانون الخصخصة، فلماذا تم الغاء اقتراحي؟٭ مرزوق الغانم: فيما يخص ما نناقشه اليوم فيوم الاربعاء الماضي 10 نواب وصلتهم الدعوة بأنه ستتم مناقشة التقرير الاول وبعد فترة وجيزة وصلهم التقرير الثاني ومعي ما يثبت ان كل النواب استلموا التقرير الثاني، والدعوات ومناقشة التقرير الثاني لان هناك من كان يشير إلى ان ما تتم مناقشته هو الخصخصة لكن ما سنناقشه اليوم هو رفع الايقاف.

وبالنسبة للدستورية فالجلسة دستورية.

تنص المادة 103 من الدستور على ما يأتي: اذا تخلى رئيس الحكومة يستمر في تصريف العاجل من الامور وهو ما لا يحتمل الانتظار وهذا قد يكون من صلاحيات السلطة التنفيذية وحدها، مادة 71 وقد يقتضي الامر العاجل تقديم قانون بصفة الاستعجال ويتعين على الحكومة حضور الاجتماع لانه من العاجل من الامور ولا تعفى من حضور الجلسة غير العادية ولا يحول عدم وجود وجود رئيس الحكومة ويقتصر دورها على اختيار الاسماء المرشحة للحكومة الجديدة، وصفته هو والحكومة الجديدة بتصريف العاجل من الأمور.

ورئيس الحكومة المستقيلة بصفته هذه هو الوزراء يحضرون هذه الجلسة.

هذا رأي د.عبدالفتاح حسن ود.محمد الفيلي، الحكومة المستقيلة هي ابتداء حكومة لحين تشكيل الحكومة الجديدة، واذا كانت مشاركة حكومة تصريف العاجل من الامور فإن مشاركتها في اعمال جلسة خاصة ليست فقط خاصة بل أقرب الى الواجب.

هناك آراء أخرى تحترم ولها وجاهتها وانا مطمئن لهذا الرأي وطلبت الجلسة الخاصة لان موضوع اليوم لا يحتمل التأجيل.

٭ د.عبدالكريم الكندري: حضور النواب والحكومة دستوري ولكن يبقى تصويت الحكومة وهناك آراء تقول بحضور رئيس الحكومة فقط وهناك رأي آخر بحضور الوزراء ورئيس الحكومة ليس له الحق في الحضور، ورأي آخر بعدم امكانية حضور الجلسة.

وهناك لغط دستوري يجب ألا نتجاهله لانه يفترض ان يخرج قانون من دون شوائب دستورية ولنذهب الى الرأي الاحوط الذي يحمي القانون، مقتنعون بأن الوزراء لا يصوتون وهو الاحوط.

٭ خالد الشطي: هذا اللغط حسم في سنة 1964 من خلال مضابط يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 1964 الحكومة كانت مستقيلة وعقدت جلسة وفي الجلسة تم هذا الحوار والنقاش ان بعض الاعضاء يريدون الرد على الاسئلة التي جاوب الوزراء ورئيس المجلس قال لهم هذا ليس من العاجل من الامور وحصلوا على رأي الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان وقال تقارير اللجان تناقش والجلسة دستورية ويجب ان نأخذ بهذه السابقة البرلمانية وآراء أعلام في القانون الدستوري وهناك سوابق تغلق كل الأبواب.

٭ محمد الدلال: الاشكالية الدستورية قائمة ففي 2012 حصل نفس ذلك وعقدت الانتخابات وحدثت الاشكالية التي ادت الى ابطال المجلس، وقبول الحكومة بتصريف العاجل من الأمور وهو بحد ذاته محل نقاش، وحكم الدستورية بإبطال المجلس 2012 غير صحيح من وجهة نظري.

الجلسة صحيحة وحضور الوزارة في قضايا عاجلة وهذه سابقة مهمة ويجب تثبيتها في التاريخ.

٭ حمدان العازمي: لماذا نعطل مصالح الناس ولماذا لم تحضر الحكومة قبل شهر، نحن نتكلم عن حضور الحكومة وتصويتها فلماذا تعطيل مصالح الناس؟

٭ مرزوق الغانم: فيما يتعلق بمجلس 2012 كنت اول من تحدث في مجلس 2009 انه اذا تم حله بهذه الطريقة سوف يتعرض للابطال.

وعدم حضور الحكومة الجلسات العادية فهذا ليس شأننا الآن نحن نتكلم عن جلسة خاصة مرتبطة بموعد زمني محدد لا نملك تحديده.

٭ يوسف الفضالة مقرر اللجنة الصحية: هناك تقارير للجنة تؤول الى اللجنة الصحية وسأتلو التقارير وأطلب مساعدة لجنة الشباب والرياضة.

تقرير الخصخصة غير موجود في جدول الأعمال ولن نناقشه اليوم وما هو موجود هو المشروع الحكومي الخاص برفع الايقاف.

٭ صالح عاشور: اقتراحي بقانون بالنسبة للخصخصة موجود في التقرير الأول وفي التقرير الثاني تم حذف اقتراحي فلماذا؟ اقتراحي يختلف كليا عن المادة 31 الموجودة في التقرير الثاني سواء بالنسبة للنسب او الادارة او التسجيل وبالتالي لا بد ان اضمن حقي بتضمينه في التقرير الثاني ولكي أبين اقتراحي بالخصخصة عما ورد في المادتين 31 و32 من التقرير الثاني واطلب ضم اقتراحي للتقرير الثاني لأبين الفرق بينهما.

٭ أحمد الفضل (مقرر لجنة الشباب في الدور الأول): اقتراحك ما راح مكان، وهذا لم يناقش اليوم.

٭ صالح عاشور: موجود الخصخصة في المادة 31.

٭ مرزوق الغانم: المادة 31 ليست خصخصة.

٭ وزير الشباب والرياضة خالد الروضان: نجتمع اليوم في هذه الجلسة التاريخية من اجل قضية باتت هاجسا لكل كويتي وحرمانا مجحفا لأبناء الكويت في ممارسة رياضتهم، نناقش اليوم قانونا يعالج جميع العقبات ولا يستهدف فقط رفع الإيقاف بل يحمل قيما تستهدف تطوير الرياضة.

بقدر الألم الذي يستشعر به الكويتيون في عدم رفع علم الكويت في المحافل الدولية نستشعر ألم صاحب السمو في عدم ممارسة الشباب رياضتهم، وقوله «ابيك تفرح عيالنا»، فقد لزم الامر الرجوع لاصحاب الاختصاص وطرقنا كل الابواب محليا واقليميا ودوليا للتوصل الى حل علمي لهذه الأزمة معتمدين على معايير معينة وهي:

ـ مصلحة الكويت والحرص على سيادتها

.ـ الحفاظ على المال العام

.ـ الترحيب بالتفاوض المتكافئ ورفض الاذعان

.ـ تفعيل استقلالية الهيئات الرياضية المحلية.

ينبغي ان يعلم الجميع ان قرار رفع الايقاف ليس بأيدينا ولكن تملكه المنظمات الدولية.

واقرار القانون يشكل خطوة نوعية في سبيل رفع الايقاف.

استمررنا طويلا في التفاوض بين دولة تحترم دستورها ومنظمات دولية.

نستلهم مضامين النطق السامي، ولعل من الانصاف ان نسجل بالتقدير والعرفان الدعم الذي قدمه رئيس مجلس الامة ولجنة الشباب والرياضة وشكرا من القلب الى كل من ساندنا وناصرنا وأشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على كل الدعم وأشكر قيادات الهيئة والمستشارين والرياضيين.

لقد اختاركم الشعب ممثلين عنه مدافعين عن حقوقه واقراركم للقانون سيخطو بنا خطوات كبيرة لتطوير الرياضة ورفع الإيقاف.

كانت هناك جهود مبذولة غير معلنة، فماذا فعل الفريق الوزاري وتعاونه مع لجنة الشباب والرياضة؟ سأوضح ذلك الآن، توليت المسؤولية في 7 فبراير وفي 12 فبراير اجتمعنا في لجنة الشباب وتكلمنا عن خارطة طريق لرفع الإيقاف واتفقنا على أن نأتي بقانون متوافق ونعرضه على اللجان الدولية، وهذا حدث في 6 يوليو أوصت اللجنة بالإجماع على اقتراح بقانون واستطلعت رأي اللجنة الأولمبية الدولية وراسلت اللجنة والاتحاد الدولي لكرة القدم.

في 28 يوليو ردت اللجنة وقالت هناك 3 شروط وهذا على عكس ما صار مع الفيفا وتكلمنا بشكل أريحي واضح وقالوا ليست لدينا أي ملاحظة إلا أن يتم إقرار القانون بشكل دستوري، وبدأنا بالبحث مع الفيفا ولم يقف تواصلنا مع اللجنة الاولمبية وأخبرناهم أين وصلنا مع الفيفا واشترطت اللجنة الموافقات المبدئية قبل الدخول في التفاوض.

الى تاريخ 26 سبتمبر، حدثت مفاوضات كثيرة مع الفيفا ووصلنا الى صيغة متفق عليها وحضر الاجتماع الوزير وعضو مجلس إدارة الرياضة عبدالله العفاسي ومقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، ومن الفيفا رئيس اتحاد الحوكمة والوسيط عبدالرحمن الدوسري واتفقنا على كل شيء بأن تأتينا موافقة.

وفي 10/13 وصلت الينا ايميلات يسرنا إرفاق النسخة الاخيرة للقانون الرياضي المقترح ولا توجد ملاحظات من الفيفا وبعد هذه الايميلات اجتمعنا في 19 أكتوبر مع اللجنة وسلمت لهم كل هذه المعلومات ومحضر الاجتماع الذي عقد في الدوحة، وتمت الموافقة على مشروع الحكومة 2016/73 وقدم الآن وتم التعديل عليه.

ولماذا طلب الفيفا هذا المشروع؟ لأن هناك مشاريع عدة واقتراحات متشعبة، والقوانين الرياضية كثيرة وطلب الفيفا الاتيان بقانون متكامل يعالج كل هذه الأمور فهناك 13 قانونا رياضيا متشعبا.

وأعلنا في مؤتمر صحافي أنه تم الاتفاق مع الفيفا وقررنا عرض الموضوع على المجلس لإقراره.

وفي 11 نوفمبر، أدخلت اللجنة الأولمبية بعض التعديلات من خلال الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأرسل مجموعة من الملاحظات وتم التفاوض معهم ووافقنا على أغلب الملاحظات.

لا يوجد تفاوض مباشر مع اللجنة الأولمبية وإنما التفاوض من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم.

والملاحظات هي مشروع القانون المقدم من الفيفا والتعديلات الحكومية التي هي نفسها تعديلات اللجنة الأولمبية.

وصار هناك اجتماع امتد الى 14 ساعة بتاريخ 25 نوفمبر، ناقشنا مادة مادة، كنا نريد أن نتأكد تماما ألا تأتي الى المجلس إلا والقانون متوافق مع كل القوانين الدولية.

وأرسلنا كتابا الى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وفيه: في ضوء التطورات الإيجابية من قبلكم قمنا بمراجعة الملاحظات التي أتت من قبلكم وناقشناها وفقا لأحكام دستور الكويت وقد قبلنا نسخة المشروع المرسل من قبلكم.

وتؤكد أن جميع الإجراءات الدستورية ستتخذ من قبل المجلس بعد الحصول على التأكيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم على صحة وتوافق مع النظم الأساسية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونتطلع لتلقي التأكيد في أقرب فرصة ممكنة وبعدها بيوم أتاني الرد وفيه: أهنئكم على النهج المتعاون البناء في المحادثات البناءة وهو متوافق مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمتطلبات ذات الصلة.

وعلاوة على ذلك، يجب أن يتم إقرار قانون الرياضة الجديد قبل 4 ديسمبر 2017 حتى يتم رفع مسألة رفع الايقاف على جدول أعمال لجنة اتحادات أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم في 4 ديسمبر 2017.

ومن يعتقد أن هذا القانون فقط لرفع الايقاف فهو مخطئ، فالمادة 17 تتكلم عن تطوير الرياضة، بدر المطوع فصل من عمله ليس بسبب خطأ من المؤسسة العسكرية بسبب غياب هذا التفرغ ممكن مئات من الأشخاص يفصلون من أعمالهم بسبب عدم التفرغ.

أتعهد بأن هذا القانون تمت الموافقة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وعندما يقر ستخطو خطوة كبيرة للمساهمة في رفع الايقاف وأشكر رؤساء الأندية الذين قاموا بدورهم.

الحكومة والاندية 13 ناديا والكل يهدف الى رفع الايقاف ونتمنى أن يقر هذا القانون وهذا اتفاق بيننا وبين الاتحاد الدولي.

٭ صالح عاشور: اليوم سنطوي الصفحة السوداء من الايقاف الرياضي، وإذا كانت الاجراءات الحكومية صحيحة وأنا أشك كليا في الاجراءات الحكومية ومصداقيتهم في رفع الايقاف وهي على المحك وخصوصا مع تضارب التصريحات لوزير الرياضة، ولنوضح التباين في تصريحات الوزير في هذا الملف المهم.

كل الكتب الدولية والمراسلات الرسمية تبين بوضوح انه لا يمكن رفع الإيقاف عن الكويت إلا بتطبيق الشروط الثلاثة وتعلم اننا موافقون فسوف يرفع القانون.

القانون هو مجرد انه احد الشروط وهذا القانون رقم 8 في التعديلات على قانون الرياضة.

انت المسؤول أمامنا أيها الوزير، هناك مخاطبات رسمية للكويت لتطبيق الشروط الثلاثة لرفع الإيقاف واذا لم تعلن تطبيق الشروط الثلاثة فستتحمل المسؤولية واذا لم تطبق الشروط نحن سنطبق عليك الدستور بمحاسبتك سياسيا.

القانون احد الحلول ويجب ان تقر وتلتزم بالحلول الاخرى وإلا فسنحاسبك محاسبة سياسية كاملة في اقرب وقت.

الفرق العالمية تلعب في الاولمبياد والبطولات العالمية.

٭ الحميدي السبيعي: قالوا قانون 2007 سيسوي الايقاف وبالرغم من ذلك تم إقراره، ومتى ما تدخل النواب في الشأن الرياضي دمروه ولا يجوز التدخل، عندنا رأي واقتراحات الحكومة تأتي اليوم بتعديلات وتقول انها تتوافق مع الفيفا.

حضور الحكومة اليوم وكلام الوزير هو تعهد، لدينا مساجين ولدينا المتقاعدون والبدون، وحضوركم اليوم معناه انه تعهد ان القانون يرفع الإيقاف، وان لم يرفع الايقاف خلال 30 يوما من اليوم فسأستجوب الوزير اذا كان الروضان او غيره لأنه دلّس على الشعب الكويتي.

نحن سنمرر القانون للصالح العام.

٭ رياض العدساني: عندي تحفظ حول دستورية حضور رئيس الوزراء اليوم من عدمها واستنادا الى المادة 103 الحكومة تتعهد وهي مسؤولة.

عمر اللاعب محدد وهو اكثر تأثرا.

يفترض ان نتكاتف حتى يتم رفع الايقاف وعلينا السعي والتوفيق من الله.

٭ مبارك الحريص: الجدل الدستوري الذي تحدث عنه النواب في البداية هناك رأيان محترمان المادة 103 واضحة ونظرية الأمور العاجلة موجودة في الدستور وتقابلها نظرية الظروف الخاصة، وسمعنا من الرئيس والوزير على اعتبار ان يوم 4 ديسمبر يوم مفصلي، فأعتقد ان هذا الكلام غير دقيق ولا يحقق الهدف من رفع الايقاف الرياضي، يجب ان نتحين الفرص لرفع الإيقاف.

ومسألة الإثارة والتشكيك الدستوري غير دقيق ولا يجوز الاستشهاد بحكم المحكمة في ابطال مجلس 2012.

نحن امام امور واضحة وأؤكد ان الرأيين محترمان ودستوريان ومن الطبيعي ان يكون احد الرأيين خطأ.

4 ديسمبر هو اليوم المفصلي ونحن أمام ضيق الوقت وأحمل المسؤولية بأن هذا الشرح يجب ان يكون دقيقا حتى لا يكون هناك تصرف من مجلس الأمة غير صحيح.

وعلى الحكومة والمجلس ان يذهبا الى رفع الايقاف بأقرب طريق دستوري.

٭ عمر الطبطبائي: لم يفرح الكويتي برفع الايقاف فقط بل بالمصالحة الوطنية، هذا القانون خطوة ايجابية نحو رفع الايقاف، اقرار القانون والتنازل عن القضايا.

في السابق استجوبنا وزير الرياضة عن رفع الايقاف وكان ليس لديه رؤية للتعامل مع الأزمة، ومن يخاف من الخصخصة فهناك مواد 21 و53 و55 مواد تحميه من الخصخصة، كلنا كويتيون وهمنا الأول رفع الإيقاف ورفع علم الكويت في المحافل الدولية.

٭ عبدالله الرومي: من الناحية الدستورية اميل مع رأي ان الجلسة سليمة وهذا من الامور العاجلة فنحن في موقف وضع فيه شباب الكويت في ظل دور متخاذل من الحكومة، وهذا يشكل جريمة في قانون الجزاء، الحكومة كانت لها يد في هذا الأمر.

جلستنا سليمة وهذه من الأمور العاجلة يبقى صحة رفع الايقاف نتمنى ان يكون كلام الوزير صحيحاً.

الفيفا لماذا موقفه الآن إيجابي؟!ولا يمكن ان نوافق في الفصل التاسع عشر من المادة 41 الى 49 لأن هذا إنشاء هيئة مستقلة، هل يعقل ان قضاة يتم إدخالهم في انتخابات؟ فهل استشرتم مجلس القضاء او أخذتم رأي الحكومة؟ يا وزير العدل هل ترضى ان يدخل قضاتك معمعة الأمور وهناك اطراف متواجهة؟! هذا لا يجوز وأمر غير مستحب.

٭ صفاء الهاشم: إن شاء الله الحكومة ما تكذب علينا، فقدت الثقة في الحكومة فمنذ زمن القانون يفترض أن يكون أحد الشروط الثلاثة وأن يجعلنا نحل مشكلة الرياضة.

الرياضة هي شكلت تاريخ الكويت وتوثيق كامل من حياة عيالنا وبناتنا واليوم كلهم أمل أن تكون هناك بارقة أمل.

لا تهمني الاقطاب أو الرؤوس بل يهمني وقوفهم على المنصات وهم رافعون العلم الكويتي.

لدينا قانون جديد اليوم شارك فيه مع الوزير «الفيفا» وتمت الموافقة عليه والتوافق مع القانون الدولي وأبرز ما فيه الرقابة على الأموال التي تدفع للأندية.

البلد واقف ولا يمشي حاله، رقبتك يا معالي الوزير ستكون على المحك إن لم يتم رفع الايقاف، مَنْ نحاسب؟!بناتنا يحتجن الدعم، الوزير ينبغي أن يسجل ملاحظاتنا لأن هناك هيمنة على الاندية الخاصة بالبنات.

القانون المعروض هو بداية لعمود فقري صحيح نستطيع التحرك من خلاله بطريقة صحيحة.

تحية من هذا المنبر للاعبينا فهيد الديحاني وعبدالعزيز المنديل وغيرهما،تحية لسيدات وبطلات الجليد للسيدات والهوكي.

٭ د.خليل عبدالله: أشكر الوزير وهذا القانون جيد وممتاز لتطوير الرياضة وأقدم الشكر للوزير الأسبق الشيخ سلمان الحمود وأشكر رئيس وأعضاء ومكتب اللجنة.

هذا القانون يتكلم عن ضوابط للأكاديميات واتحاد النشاط المدرسي والرياضة المدرسية والتفرغ الرياضي، نعم لدينا اتفاقيات مع الاتحاد الدولي أو منظمات دولية ونحترمها ليس على حساب الكويت.صراع الرياضة بين شيوخ وتجار، وليعلم الجميع أنه غصب عليكم «الكويت فوقكم جميعكم».

٭ خالد العتيبي: أؤكد تضامني مع النواب جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وجميع المحكومين في قضية دخول المجلس.

المشكلة الرياضة بدأت بخلاف رياضي وتحول الى خلاف سياسي استخدمت فيه جميع الادوات والخاسر الأوحد هو الكويت والشباب الرياضي، نتذكر الأولمبياد الاخيرة ويعاملون أبطالنا كأنهم لاجئون برفع العلم الأولمبي بدلا من العلم الكويتي.

٭ حمدان العازمي: بعد هذه الجلسة لا يوجد عذر للحكومة، الحكومة لا تضمن رفع الايقاف ولكن اللوم على النواب، هل «الفيفا» تنازل عن الشروط الباقية، سحب القضايا، هل تنازل «الفيفا» عنها؟!

إذا لم يرفع الايقاف الرياضي فاستجواب مستحق سواء لخالد الروضان أو غيره، وسأؤيد طرح الثقة، لابد من الالتزام والحكومة لم تتعهد برفع الايقاف، بل عدلت القوانين الرياضية، بل ينبغي أن تتعهد بسحب القضايا.

٭ عبدالكريم الكندري: من يزرع الرياح يحصد العاصفة، عندما نطالب الحكومة بأن تشكل بشكل صحيح حتى لا نقع في هذا الفراغ الدستوري.

نحن لا نعرف من يحضر الجلسة هل الوزراء أم رئيس الوزراء لنصل الى قمة العبث الدستوري، وقلنا هناك آراء توجد وطعن في أي قرار يصدر عن هذه الجلسة.

الأحوط والصحيح نفعله، ولا يوجد أحد ضد رفع الايقاف، والوطنية ليست صكوكا ليوزعها البعض علينا.

إذا صوتنا ضد القانون نكون ضد الشباب الكويتي؟! هل هذا يعقل؟ومن يعتقد أنه مارس علينا أسلوب الترهيب بأن من لا يحضر ضد الشباب، لن نقبل بأي نصنف الى فريقين، الكويت ليست فريقين بل بها أشخاص يخافون على قوانينها ولا أحد يحاول يخوفنا أو يرهبنا، عندنا دستور.

ومَنْ يحدد العجلة في المواضيع، والسبعون عائلة عاجل، وغياب الحربش والطبطبائي عاجل، والإسكان والصحة والتعليم عاجل وحضور الجلسات عاجل، نحترم الخلاف الدستوري ولكن خروج القانون بهذه الصورة بدون حضور رئيس الحكومة.

نتمنى أن يرفع الايقاف، لكن ليس بهذه الطريقة، وأعلن امتناعي عن التصويت.

٭ مرزوق الغانم: الكويت أكبر من الجميع ولذلك مرزوق الغانم دعا لهذه الجلسة ولا أحد قالك تصير مثل مرزوق الغانم أو أحمد الفهد.

٭ أسامة الشاهين: تعقد هذه الجلسة في ظروف يمر بها الشعب الكويتي لما تعرض له سبعون مواطنا منهم 3 نواب أفاضل نتشرف بهم في هذه القاعة.

والحكم كان قاسيا وخالف حكم أول درجة.

بلا شك هذه الجلسة مرت بالكثير من العوائق الدستورية تتعلق بحضور الحكومة من عدمها واهدار القضايا المهمة مثل العسكريين والمتقاعدين وعوائق رياضية، فهناك جدل كبير في الساحة الرياضية.

ارتأى رئيس المجلس والوزير أن يخوضا هذه المجازفة ان نجحتم فيها فسنصفق وإن لم يكن ستتحملون مسؤولية سياسية ودستورية.

٭ سعدون حماد: بعض النواب تذرع بعدم دستورية الجلسة ويريد أن يصوت ضد القانون لكنه خائف من الشارع وسنصوت على القانون حتى لا يطوف موعد 4 ديسمبر، الرئيس ذكر أسماء خبراء دستوريين والطرف الآخر لم يذكر أي أسماء.

بعض النواب هاجم الجلسة وقالوا انه تعد على أموال الدولة لخصخصة الأندية وغيره.

وتبين من خلال المراسلات موافقة الفيفا على مواد القانون وتوافقها مع اللوائح الدولية.

مجلس الأمة هو الذي يشرع وليس الحكومة، بعض النواب لم يميز بين تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة، هذه جلسة خاصة للتصويت على قانون الرياضة وهو من ضمن تصريف العاجل من الأمور، نصوت عليه في مداولتين.

٭ محمد الدلال: المادة 23 من القانون تتكلم عن استغلال الأراضي فهو قانون قاصر لأن القضية تعتمد على مجلس الادارة للهيئة في استغلال الأراضي وتضع ضوابط لاستغلال الأراضي ويجب إعادة النظر في صياغته وسنقدم اقتراحا بعد قليل.

فلا نترك استغلال الأراضي لمجلس الإدارة ليديرها.

كلنا نعلم أن هناك 3 شروط، القانون يتوافق مع الفيفا ويسحب القضايا وعودة الاتحادات المنحلة.

الآن قد يكون هذا القانون يرفع الإيقاف مؤقتا، لكن لن يكون رفعا كاملا، فلماذا لا يوجد نص في هذا القانون ليتعامل مع النقطة هذه بانتقالية.

ولن نكون متوائمين مع هذا الشرط الثالث ولكنه مطلوب.

٭ عبدالوهاب البابطين: الإشكالية الدستورية يتحملها الرئيس بما انه من وجه الدعوة ويتحمل المسؤولية في صحة الدعوة وصحة ما نناقشه اليوم وما نريده اننا في أمس الحاجة لمصالحة وطنية وطي صفحات الماضي.

عندما أثرت القضية الرياضية قبل القسم وقلنا في الاستجواب ان القانون الذي نتعامل معه مخالف ظهرت بعض الاصوات قالت ان القانون ليس مخالفا، واذا لم يكن مخالفا فماذا نفعل اليوم؟كلام الوزير يقول ان القانون لا يتعارض مع الفيفا ولن أقف في وجه اي قانون يرفع الايقاف وسأوافق على قانونك، وأعتقد اننا امام 3 شروط والحل موجود، الحل بهذا القانون الذي يرد الاتحادات المنحلة 3 اشهر ونجري انتخابات الاندية وبعد ذلك اللجنة الاولمبية الكويتية، الطرفان لم يعجبهما هذا الحل لأن الأول لا يريدهم يردون والاخر يريد ان يرجع ويمكث.

٭ خليل الصالح: الشعب لن يرحمنا إن لم نحل هذا الملف، هذا الشأن عاجل من الامور، والكويت فوق كل اعتبار، اذا حلينا هذا الملف سيضاف في تاريخنا، ونتطلع الى ان تكون الخطوات الاخرى معروفة حتى نخرج من هذا المأزق الموجود.

٭ خالد الشطي: موضوع الرياضة أهميته تنبع من المكان الذي ينظر اليه المشرع فهي حق من حقوق الانسان وإيقاف النشاط الكويتي عن المشاركات الدولية هو انتهاك لحقوق الإنسان، الرياضة اليوم أصبحت نشاطا اجتماعيا من اكبر ما صنعته البشرية فهي قيمة حياتية ورؤية إنسانية.

نؤمن بأن هناك مكانا للكويت في القمة من خلال هذا القانون.

٭ أحمد الفضل: نتمنى ان ينجح صاحب السمو في رأب الصدع الخليجي وندعو الله ان يوفق سمو الأمير في مسعاه.

هذا يوم تاريخي نأمل فيه القضاء على مشكلة دامت 10 سنوات من التخبط وعدم ايجاد قانون متفق عليه.

هذا الوزير شهدت على عمله وشرفت ان اكون جزءا من هذا الفريق وبينت وجهة النظر وبينت الصورة المشوهة لمؤسسات الدولة ومجلس الأمة مع المنظمات الدولية، جلست معنا وعلموا عقلانية المجلس والحكومة ودعمهما للشباب الرياضي وعلموا ان هناك معلومة غائبة عن المؤسسات الدولية.

والوزير غير معني برفع الإيقاف لأنه ليس من رفعه، نحن امام قانون وفيفا وليس مجال تحقيق الثلاثة شروط، الكتاب واضح من الفيفا.

اي تعديل حتى وان كان مستحقا يتطلب ترجمته وإرساله الى المنظمات الدولية وهناك من يحاول تعطيل هذه الجلسة، اليوم نضع كل نائب امام مسؤولياته، ولا نحمل الوزير او لجنة الشباب والرياضة اكثر مما تتحمل.

اما الشرط الثالث فليس بأيدينا، 4 ديسمبر هو الموعد، ولذلك نحن مستعجلون.

٭ مبارك الحجرف: نبارك جهود سمو الأمير في لم شمل الوحدة الخليجية ونتمنى ان تحل القمة جميع مشاكل الخليج.

نحن نمر بمرحلة جديدة في الحياة البرلمانية في الكويت، حيث لم يسبق عقد جلسة وزملاء لنا في السجون على خلفية قضية سياسية وكثير من النواب يوافقون على جلسة المصالحة الوطنية امر ملح وضروري.

بالرغم من وجود خلاف دستوري وهناك اكثر من رأي دستوري على عقد الجلسة إلا ان مصلحة الكويت وشبابها تتطلب السعي لرفع الايقاف.

الخلاف السياسي طغى على جميع مناحي الحياة لكن ان كانت هناك شبهة دستورية في الجلسة فيتحملها رئيس المجلس الذي دعا الى هذه الجلسة وأقول له سوف يطعن في هذه الجلسة والقانون ولكن أهم شيء ان الإيقاف سوف يرفع.

ولا تتعذر الحكومة في القادم من الايام لحضور الجلسات ورغبتنا في رفع الايقاف حتى لا تتكرر عدم رفع علم الكويت في المحافل الدولية.

أوجه رسالة للوزير أنه اذا لم يرفع الايقاف فأنت المسؤول والمحاسب أمامنا ووضعت نفسك في «الزاوية التسعين الضيقة».

٭ محمد الهدية: موضوع انعقاد الجلسة ودستوريتها من عدمها نحن نذهب مع الرأي الذي به مصلحة الكويت وشبابها ونقر القانون حتى نرفع الايقاف.

تدخل الحكومة والمجلس في إقرار قوانين تتعارض مع المواثيق الدولية هو سبب الايقاف، وبإمكان المجلس اصدار قوانين تتوافق مع الميثاق الدولي حتى يتم رفع الايقاف.

نحن نخاطب الوزير بأننا نناقش أحد الشروط الثلاثة فما مصير الاتحادات المنحلة؟! هل تم إضفاء الشرعية على الاتحاد الحالي وهل ستسحبون القضايا المرفوعة؟!المجلس سيقوم بدوره وينبغي أن تقوم الحكومة بدورها، الوزير قال ان هذا القانون أي تعديل عليه يعتبر نقضا للارتباط بيننا وبين الاتحاد، فهل نصدِّق على القانون دون أن نقدم تعديلا عليه؟!وهل هناك ضمان حال إقرار القانون برفع الايقاف؟! وهل حدث اتفاق على الشروط الاخرى؟

٭ عودة الرويعي: أشكر حرص الجميع على الرياضة الكويتية، ولنعمل ما لا يضر وإذا كانت الجلسة دستورية واطمأننا للآراء الدستورية فحضورها واجب.

هذا القانون شبعنا بحثه، البعض حاول أن يصور أن القضية محل خلاف والفيفا نفسه يعلم أن حرمان الكويت من المشاركات مجحف بحق الشباب الرياضي، الكل هدد باستجواب الوزير، فإن لم يكن هناك رفع للايقاف بعد اليوم فالأفضل أن تقدم استقالتك.

أدعو الجميع الى التعاون في هذا الشأن ولنخاف الله في الكويت ولن يبقى إلا الصحيح.

٭ راكان النصف: يفترض اللجنة الاولمبية جهة دولية محترمة وما على الوزير إلا أن ينفذ كلامها، أما تسطيح القضية وتصويرها كأنها خلاف فهذا تسطيح، نحن لنا مَنْ راح اشتكى الكويت في الخارج.

مرزوق الغانم تصرف وفق قواعد ودستور الكويت ولم يشتك الكويت في الخارج.

كل دول العالم الثالث هل فيها ديموقراطية في انتخابات الاتحادات والاندية؟ لكن لا أحد يجرؤ على الشكوى ضد بلده.

إن كنتم تقولون ان هذا خلاف فنحن صريحون، فنحن مع رفع الايقاف بهذا الاتجاه، ولكن اكشف عن رأسك ولكن محاولة إدخال تعديلات تشوه القانون فهذا عمل غير مطلوب وسوف نتصدى له.

٭ ثامر السويط: اعلن تضامني الكامل مع زملائنا الطبطبائي والحربش والمطير والنواب السابقين والشباب الكويتي الذي صدر بحقهم احكام لا تتسق مع روح الدستور.

المسألة يجب ان تتجاوز هذا التضامن ويتجاوز عملنا التضامن بل نعمل عملا شاملا لاقرار قانون العفو الشامل والاستعجال في المصالح الوطنية.

حدث اليوم خلل في المجتمع ككل والمادة 75 من الدستور عندما تطرقت للعفو الشامل 70 أسرة كويتية تعيش هما اليوم.

الحكومة غابت 40 يوما واتت بقانون عليه شبهات كثيرة، والاربعون يوما هي نحر للرقابة الشعبية.

موقفنا ثابت من القضية الرياضية لسنا مع طرف ضد طرف نحن مع طرف الشباب الكويتي وحقه في تمثيل بلده في الخارج ويجب ان يكون حلها تشريعيا برلمانيا ولذلك نحن حضرنا هذه الجلسة لسبب حتى لا نكون سلبيين، ونؤكد على رفضنا لأي مادة تنتقص من سيادة الدولة او تنتهك الأموال العامة.

قدمت تعديلا على القانون ولدينا كثير من الاستفسارات حول المخاطبات هل اتت عن طريق الايميلات ام كتب رسمية وهل تعتبر الايميلات مراسلات رسمية؟!

٭ نايف المرداس: 70 من شباب الحراك صدر بحقهم حكم محكمة الاستئناف على حكم لا يختلف خصومهم عن ان دخولهم الى قاعة عبدالله السالم لم يكن إلا لايصال رسالة سياسية، يجب ان ننصر اخواننا.

والاخ محمد المطير مرافق لوالدته في العلاج.

هناك 3 شروط لرفع الايقاف، الوزير تقدم بقانون لرفع الايقاف ولم نحضرالا من اجل رفع الايقاف، يجب ان يتعهد الوزير برفع الايقاف فنحن نؤيد ذلك والا سيكون الوزير مساءلا أمام مجلس الأمة.

نتمنى ان يكون التعديل موافقا لكل اشتراطات الفيفا من أجل رفع الايقاف.

٭ يوسف الفضالة: عندما نتكلم عن الرياضة دعونا نستذكر الجلسة الخاصة المنعقدة في بداية دور الانعقاد الاول وكان كلام الوزير حينها واضحا بأنه لا يستطيع الجلوس مع المنظمات الدولية من دون قانون، وما حدث اليوم ان هناك سلوكا انتقاميا من الوزير.

الوزير اجتهد واذا كان هناك طرف من الخارج يمارس ممارسات وتقدم حجة في المستقبل من أجل رأس الوزير، علينا دور والوزير عليه دور.

نحن نعاون الوزير المجتهد في هذا الشأن، وتهديده بالاستجواب غير سليم، اذا ما تم رفع الايقاف نذهب الى طرف آخر ولكن هناك من يريد رأس الوزير.

هناك ضمانات واضحة بأن املاك الدولة سوف تكون للدولة وتصويت لمحطة الزور الشمالية وصفقة الانابيب، وهناك ضمانات ان الدولة تراقب الدعم الحكومي من خلال ديوان المحاسبة اكثر من اي قانون آخر.

ترفع الجلسة للصلاة.

استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة الساعة 12.45.

٭ رياض العدساني: نشكر كل الجهود التي بذلت لرفع الإيقاف.

المادة 31 هدفها مشاركة الأندية الكويتية في دوري ابطال آسيا، وإعادة الاتحادات المنحلة وتبين أن هذا الكلام غير صحيح لأن الاتحاد حل قبل الصوت الواحد.

إذا تمت إعادة الاتحادات المنحلة سوف اقدم الاستجواب، كان لديهم عهد تعدت المليون دولار، وأي تراجع سوف أقدم الاستجواب، فهل سيتعهد الوزير بعودة الاتحادات؟!٭ خالد الروضان: كل النوايا اصلاحية، بالنسبة لعودة الاتحادات المنحلة هذا يخص الجمعية العمومية وتتخذ ما تراه مناسبا نحن اليوم في جلسة إقرار تشريع ولن يعرض حالة الإيقاف للجنة الاتحادات.

اليوم نتكلم لأول مرة منذ سنتين تعرض حالة الإيقاف في اللجنة، هذا ما أنا حريص عليه، هناك تعديلات مستحقة من وجهة نظر النواب.. نعم تأتيها في مرحلة لاحقة.

بالنسبة للمادة 31 هذا اشتراط واحد من الاتحاد الدولي.

أما قضية ربط الموافقة بالاستقالة أو الاستجواب فهذا في مصلحة الكويت واذا ما عندي شيء نضيفه فلن نتمسك بالوزارة، أقدر كل الجهود، نحن في حالة واضحة، وإذا تريدون عرض الحالة في 4 ديسمبر يجب أن يقر هذا القانون اليوم.

٭ مرزوق الغانم: هناك تعديلات على النص كما انتهت اليه اللجنة كما تم الاتفاق مع الفيفا.

٭ يوسف الفضالة (مقرر اللجنة الصحية): تمت تلاوة مواد القانون بالتعديلات.

٭ صالح عاشور: الوزير يعلم ان هناك 3 شروط دولية لرفع الإيقاف وتعهدنا بتطبيق الشروط لرفع الايقاف وأحدها الاتحادات التي جاءت بالانتخابات لا يجوز حلها إلا من خلال انتخابات أخرى.

الاتحادات الحالية كلها غير قانونية وكذلك اللجنة الاولمبية لم تأت من خلال انتخابات مباشرة وتم التجديد لها مخالفة للقوانين الكويتية قبل الدولية.

٭ خالد الروضان وزير الشباب: يجب أن يقر هذا القانون اليوم ويجب ان يعرض الملف غدا أعلى لجنة الاتحاد الدولي.

٭ صالح عاشور: إذا تمت الموافقة على هذا القانون ولم يرفع الإيقاف فهل الوزير تعهد بإعادة الاتحادات من أجل رفع الإيقاف؟ تتعهد أم لا؟!

٭ محمد الدلال: هل عُرض على الفيفا أن يكون هناك نص قانوني بعودة الاندية بإجراء قانوني، لا يمنعهم ان يكون هناك نص قانوني بذلك؟!

٭ أحمد الفضل: هل ستكونوا ملكيين أكثر من الملك؟ الفيفا لا يريد هذه الأشياء التي تنادون بها ورلا كانوا طلبوه، كيف تبخس حق 13 ناد انتخبوا الشيخ أحمد اليوسف فهل يهمكم اعادة الاتحاد ام رفع الإيقاف؟!

٭ خالد الروضان: لم نصل الى هذا القانون إلا بعد مفاوضات أكثر من 6 أشهر ووجدت مراكز رياضية وقانونية أخرى والأندية انتخبت الاتحاد الجديد.

٭ مرزوق الغانم: هناك اقتراح برد الاتحادات المنحلة وهناك رأي يقول ان هذا المقترح غير دستوري فالموافق على هذا التعديل يرفع ايده.6 من 43.

سقط الاقتراح

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى لقانون الرياضة وكانت النتيجة كالتالي:موافقة 44، عدم موافقة 3، امتناع 1، الحضور 48.

موافقة على القانون في مداولته الاولى.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون الرياضة وكانت النتيجة كالتالي:موافقة 47، عدم موافقة 3، امتناع 1، الحضور 51.

موافقة ويحال إلى الحكومة.

٭ خالد الروضان: شكرا لكل من قدم الدعم والتوجيه وأتقدم بجزيل الشكر لعقد هذه الجلسة التاريخية وهذا الإنجاز العظيم من أجل تطوير الرياضة الكويتية ورفع الإيقاف منوط بالمنظمات الدولية واستوفينا بهذا القانون الدور المنوط بنا كدولة وأصبح لدينا الحجة الدامغة بإقرار القوانين المتوافقة مع القوانين الدولية وتجلت اليوم أبهى صور التعاون بين السلطتين، فشكرا لكم من أجل الكويت.

٭ يوسف الفضالة: إقرار هذا القانون وتواجدي كان إجرائيا ولكن رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة هم من اجتهدوا مع الوزير.

٭ أحمد الفضل: شكرا جزيلا لجميع الأعضاء وهذا مجهود أشكر عليه المكتب الفني للجنة الشباب والرياضة، وشكرا للأخ الرئيس وألف مبروك.

٭ مبارك الحجرف: معالي الوزير كلمة أخيرة فنحن أعطيناك ما تريد فأعط الشعب الكويتي ما يريد وحقق له أمنية رفع الايقاف.

٭ سعدون حماد: نشكر الجميع وجميع موظفي اللجنة، عقدنا 17 اجتماعا، اللجنة نجحت وأقرت قانون الرياضة.

٭ المرزوق: مبروك للجميع وإن شاء الله نفرح مع شبابنا في القريب العاجل بإذن الله.

وترفع الجلسة.

الغانم يشيد بإقرار قانون الرياضة ويأمل بنتائج إيجابية

أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن شكره لكل من ساهم في إقرار قانون الرياضة الجديد، متمنيا أن يفرح الشارع الرياضي الكويتي في القريب العاجل برفع الإيقاف.

وقال الغانم في تصريح صحافي بعد إقرار قانون الرياضة الجديد امس في جلسة خاصة «إن وزير الشباب والرياضة خالد الروضان عرض كل الكتب والمراسلات لوجوب إقرار هذا القانون حتى يطرح موضوع إيقاف النشاط الرياضي الكويتي على اجتماع اللجنة وممثلي الاتحادات الدولية غدا لترفع توصيتها التي نسأل الله - تعالى - أن تكون إيجابية».

وأضاف الغانم «أن ملف الكويت لم يبحث منذ إيقافه من سنتين واليوم ستتم المخاطبة بشكل مباشر بأن المجلس أقر القانون»، مشيرا إلى ثقته منذ البداية «أنه لا يضيع حق وراءه مطالب».

وقال «مازلت أقول منذ البداية لا نحتفل مبكرا، لكن أشكر كل من حضر وأشكر كل من ساهم وآثر حتى لو برسالة ووجهة نظر مختلفة ولكن حضر وأتى للقاعة وقال رأيه».

وردا على سؤال عمن شكك في الجلسة قال الغانم «لست أنا من يرد عليه، إنما نواب الأمة والحمد لله، العدد كان كافيا وكبيرا ونسأل المولى أن يوفق من لم يحضر لأسباب خارجة عن إرادته إنما من كان يستطيع الحضور وآثر ألا يحضر فهو الآن ليس في حكمي أنا إنما في حكم الشارع الكويتي».

الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.

الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.

وكانت نتيجة التصويت في المداولة الأولى موافقة 44 عضوا وعدم موافقة 3 وامتناع نائب واحد.

وجاءت نتيجة المداولة الثانية موافقة 47 عضوا وعدم موافقة 3 وامتناع نائب واحد.

نواب يتمنون رفع الإيقاف الرياضي بأسرع وقت

أشاد عدد من النواب بإقرار قانون الرياضة الجديد كخطوة جيدة في طريق رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي لكرة القدم. وأكدوا في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجلسة الخاصة أمس أن القانون الجديد لن يمس لا سيادة الدولة ولا الدستور ولا القوانين المعمول بها محليا، بل سيعطي الحكومة سلطة في مراقبة التمويل التي تدعم بها الاندية الرياضية وهو امر لم يكن موجودا في السابق، بالاضافة الى عدم جواز الجمع بين المناصب.

هذا، وأكد النائب حمدان العازمي انه صوت برفض القانون وفقا لقناعاته بانه لن يرفع الإيقاف الرياضي عن الرياضة الكويتية، والحكومة لم تتعهد برفع الإيقاف، وبسؤالنا عن الشرطين الآخرين الخاصين بسحب القضايا وعودة الاتحادات السابقة، لم تأتنا اجابة واضحة حولهما، وقالوا لا. وبين العازمي ان كل كويتي يتمنى ان يرفع الإيقاف الرياضي، وانه غير متفائل لاسيما ان القانون تضمن تحويل الأندية الى شركات ما يعني الخصخصة، وانه مع أي استجواب يقدم بشأن الملف الرياضي بل ويطرح الثقة فيه.

بدوره، شدد النائب رياض العدساني على انه من أشد المؤيدين لخصخصة القطاع الرياضي، وعلى دستورية الجلسة، وانه سيسائل الوزير المختص اذا أعيدت الاتحادات المنحلة.

وقال العدساني بالنسبة لقضية الرياضة والصراع حولها: سعينا لإقرار هذا القانون بناء على ما ذكره الوزير، والجلسة الخاصة بحسب اجتهادي ورأي الخبراء الدستورين واستنادا الى المادة ١٠٣ من الدستور أكدت على تصريف العاجل من الأمور، وكان تحفظي على حضور سمو رئيس الوزراء والمشاركة في التصويت لانه تم تكليفه رسميا ولكنه لم يؤد القسم امام سمو الامير ولا في مجلس الامة حتى يتسنى له ممارسة صلاحياته وفق القانون، فالجلسة دستورية شكلا ومضمونا لان العاجل يتطلب التصويت على القانون للمساهمة في رفع الإيقاف قبل ٤ سبتمبر.

وبين العدساني وبشأن خصخصة الرياضة وتحديدا المادة ٣١ من القانون الذي تم إقراره اليوم (أمس ) لا تعني الخصخصة لأن الجمعية العمومية هي تحول الكيان القانوني للنادي الى شركة وان دول الخليج سبقتنا بهذا الشأن، فنادي العين الإماراتي هو شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وايضا كالشركات المملوكة للحكومة وهي الخطوط الكويتية ومطاحن الدقيق والمشروعات السياحية، وهذه المادة تعطي الحق للنوادي الكويتية في المشاركة في دوري ابطال آسيا، وتحمي من الخصخصة المادة ٢١ و٢٣ من نفس القانون، وأكد أنني مع الخصخصة الرياضية لكنني ضد خصخصة القطاع الصحي والتعليمي والنفطي، وتمت مساءلة رئيس الوزراء بهذا الشأن.

وأضاف العدساني: وبالنسبة لموضوع حل الاتحادات والتي حلت بسبب تجاوزات مالية وإدارية وتم تحويل من هم متسببون فيها الى النيابة، وأي عودة للاتحادات المنحلة فذلك يعني ان الحكومة رضخت او تريد معالجة الخطأ بخطأ اكبر منه، والجمعيات العمومية هي التي حلت الاتحاد لاسيما ان هناك مليون دولار عهدا لاتزال غير معروفة اين ذهبت، ولذلك من تم حله يستطيع الترشح ويصل وفق الانتخابات، واذا عادت الاتحادات فإنه يعتبر تدخلا حكوميا وسيتم استجواب الوزير المختص في الشأن الرياضي.

وأكد النائب أحمد الفضل ان القانون الجديد لن يمس لا السيادة ولا الدستور ولا القوانين المعمول بها محليا، بل سيعطي الحكومة سلطة في مراقبة التمويل التي تدعم بها الاندية الرياضية وهو أمر لم يكن موجودا في السابق، بالاضافة الى عدم جواز الجمع بين المناصب.

وقال الفضل في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة: نزف اليوم بقلوب سعيدة خبر إقرار القانون الجديد للرياضة، والذي يلغى بموجبه قانون الرياضة الأساسي لعام ١٩٧٨ وكذلك القانون المعدل له لسنة ٢٠٠٥، مؤكدا أنه اصبحت لدينا فرصة جديدة للرياضة بالكامل مما يؤسس لأي انطلاقة لعالم الاحتراف او تنظيم الانشطة الرياضية والاندية الخاصة وآفاق جديدة ارحب.

وأعرب عن أمله في انتهاء مرحلة الايقاف التي استمرت ١٠ سنوات بوجود كتب صريحة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تفيد بأن القانون الجديد يتوافق مع النظام الاساسي للفيفا واللوائح المعمول بها.

وقال ان هذا هم كبير انتهينا منه ونأمل ان يكون عاملا مساعدا مع تحرك الجمعيات العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد، وكذلك سحب القضايا لدى الجهات الدولية، وبالتالي نكون قد انتهينا من الشروط الثلاثة.

وذكر ان دورنا الآن كمجلس أمة التعامل مع التقريرين المرفوعين من لجنة الشباب والرياضة والتعديلات النيابية المقدمة عليهما.

ورأى أن الجولة التي انتهت بإقرار القانون اليوم (أمس ) كانت حامية وشهدت محاولات تعطيل لعمل الجلسة من اطراف عديدة داخل المجلس وخارجه، ولكن اغلبية النواب حسمت القرار بالموافقة على القانون الجديد.

ورأى ضرورة طي ملف الايقاف الرياضي وما تركه من آثار نفسية على كل الاطراف، وان يتم النظر في المرحلة المقبلة إلى القوانين الخاصة بالاحتراف وتطوير الرياضة، والانتقال الى معركة اخرى مختلفة في جوانبها.

واستبعد ان يرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم القانون الجديد لأن المنظمات الدولية تحترم مراسلاتها وسيقدرون الجهود التي قامت بها الكويت في هذا الجانب.

ورأى أنه بعد تحرك الجمعيات العمومية للأندية فاستحالة أن تعود مجالس ادارات الاندية المنحلة، مؤكدا ان مثل هذا القرار بحد ذاته لو حصل فإنه يستوجب المساءلة.

وأوضح أن عددا من النواب لديهم ملاحظات وجيهة على القانون، ولكنهم صوتوا بالموافقة على القانون حتى لا يفوتوا على الكويت فرصة رفع الايقاف والتي تنتهي غدا، مبينا ان هناك طلبا لإعادة تشكيل لجنة الشباب والرياضة وبدورها ستنظر في اي تعديلات تقدم بشأن القوانين الرياضية والعمل على تعديلها بالتوافق مع المنظمات الدولية.

ومن ناحيته، شدد النائب محمد الدلال على ان القانون الذي قدم على الرغم من صغر المدة الا انة كان يفترض ان يدرس دراسة حثيثة لتكون بنوده متطابقة مع المنظمات الدولية والدستور الكويتي.

واضاف الدلال في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان رفع الإيقاف مطلب شرعي خاصة واننا مررنا بسبع سنوات عجاف من عدم قيام الأنشطة الرياضية ومداركة إصدار قانوني يتوافق مع المنظمات الدولية.

واشار الدلال الى ان هناك ثلاثة متطلبات في تعديل القوانين وسحب القضايا الدولية وعودة الاتحادات المنحلة التي حلتها الحكومة متسائلا يجب ان نعالج المطلبين الآخرين.

وقال الدلال اننا حاولنا ان نقدم مقترحا لحل المطلب الثالث الا انه مع الأسف لم يكن له وجود داخل مجلس الامة وذلك حرصا منا على تسكير هذا الباب، ولذلك قلنا يحب ان تؤسس شركات وذلك لان الأندية قائمة على المساهمين والاشتراكات والاموال التي تدفع من الدولة لانها أموال عامة سواء كانت منحا او أراضي او غيرها حتى تخضع للرقابة، لافتا الى ضرورة ان تكون الاراضي الممنوحة بالتنسيق مع هيئة الرياضة ووزارة المالية متأملا من رفع الإيقاف نهائيا.

ومن جانب اخر، قال الدلال اننا اليوم نعيش في فترة حرجة في ظل الاوضاع الإقليمية وفي ظل بارقة الأمل في عقد القمة الخليجية في الكويت نتيجة جهود سمو الامير والموقف الرسمي الكويتي والشعب الداعم لهذه الخطوات بالاضافة الى الالم والحزن في وجود ابناء أسر ٧٠ شخصا ورموزهم ورموز الوطن في السجون نتيجة لاحكام قاسية جدا وفي رأيي انها مخالفة للقانون.

وقال: لقد أعلنا في مجلس الامة تضامنا مع الشباب والرموز ونواب المجلس عسى الله يفك عوقهم ويرجعون لاهاليهم ونتأمل خيرا في الاحكام القضائية في التمييز.

واشار الدلال الى انه بما ان الحكومة ايدت الجلسة الخاصة فاننا تقدمنا اليوم بطلبين لعقد جلستين خاصتين اولاهما لعقد جلسة خاصة يوم الاحد القادم لمناقشة الاخطار الخارجية وأثرها على الكويت ادعم الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية ولم الصف ومسح صفحة الماضي والمفترض ان نجد تعاونا من الحكومة كتعاونها في موضوع الرياضة خاصة وانما خطونا خطوة إيجابية وتعاونا معها.

وقال الدلال ان الطلبين وقع عليهما اكثر من عشرة نواب والجلسة الثانية يوم الثلاثاء، لافتا الى اننا حريصون على عمل المجلس والا يوقف خاصة بعد وجود تأخير في التشريع وتعطيل للبلد.

واشار الدلال الى ان الطلب الثاني لمناقشة القوانين الموجودة على جدول الاعمال منها رواتب المتقاعدين وفوائد قروض من التأمينات الاجتماعية والكهرباء والماء والبنزين وتعديل هيئة مكافحة الفساد.

واضاف ان هذه القوانين لها أهمية ومن المفترض ان نبت فيها بأسرع وقت، مشيرا الى اننا سنرى تصرف الحكومة واذا لم تأت فإنها غير حريصة على الرغم من حرص النواب اليوم على الحضور والمشاركة ومصلحة البلد.

وقال الدلال اننا فضلنا ان يكون هذا الأسبوع هو لدعم جهود سمو الامير في إنجاح القمة الخليجية ولم الشمل والأسبوع القادم نأمل ان تعقد الجلسات لتتحقق مصالح الناس ونحقق طموحاتهم.

ومن جهته، أعرب النائب سعدون حماد عن تفاؤله برفع الإيقاف وقطعنا شوطا كبيرا وتم عرض القانون واخرجنا مسودة قانون ستوافق عليه الفيفا ولله الحمد تم اقرار هذا القانون ونبارك للشعب الكويتي اقرار هذا القانون الذي يكون هو بداية الخطوة الاولى لرفع الإيقاف بشكل نهائي.

الروضان: الجزء الأكبر والأصعب من متطلبات رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي انتهى

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة بالوكالة خالد الروضان أن الجزء الأكبر والأصعب من متطلبات رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي قد انتهى بإقرار قانون الرياضة الجديد اليوم (أمس).

وقال الروضان في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة أمس إنه بإقرار القانون انتفى شرطان من متطلبات الاتحاد الدولي وبقي الشرط الثالث والأخير والمتعلق بالاتحادات الرياضية.

وتوجه الروضان بالشكر لرئيس مجلس الأمة ولسمو رئيس مجلس الوزراء ولزملائه النواب على كل الجهود التي بذلت، مؤكدا ان إقرار القانون هو بداية المطاف وليس نهايته، معربا عن سعادته بالرقم الذي تحقق لدى التصويت على القانون والذي كان أقرب للإجماع مما يعطي انطباعا بأنه قانون توافقي بشهادة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح أنه سيبدأ بمراسلة الاتحاد الدولي بأسرع وقت وتوقع تكون النتائج ايجابية وأن تكتمل الفرحة الأكبر بعودة المنتخب الأزرق الى المحافل الدولية، مبينا ان هناك مفاوضات جارية مع الاتحاد الدولي لا يريد الخوض في تفاصيلها.

وقال ان القانون الذي اقر اليوم (أمس ) متطور وسيقضي على المشاكل التي واجهت اللاعبين ومنهم بدر المطوع وفهد الانصاري، كما أنه سيمهد لإنشاء اتحاد للرياضة المدرسية وللجميع، وسيكون القانون بداية حقيقية لتطوير الرياضة الكويتية.

وردا على سؤال عن الشروط الثلاثة المطلوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بين الروضان أن شرط تعديل القانون (وهو الأصعب) قد انتفى، وقال «وكما علمت برسالة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ان القانون متوافق مع المتطلبات الدولية»، وبالنسبة للشرط الثاني فلا توجد مشكلة بشأنه، وبقي الشرط الثالث الذي ستتعامل الجمعيات العمومية للأندية بشأنه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

«وإن شاء الله تأتي بنتائج ايجابية».

وذكر أن الحلول تأتي تدريجيا ومرحلة بعد اخرى، مشيرا إلى أن المرحلة الأصعب انتهت وهناك الآن قنوات مفتوحة مع الاتحادات الدولية.

وجدد الروضان تأكيده على أنه لو لم يكن لديه ما يضيفه للرياضة فلن يتمسك بالمنصب الوزاري.

طلب جلسة خاصة الأحد لمناقشة الأخطار الداخلية والخارجية

قدم 13 نائبا طلبا لعقد جلسة خاصة يوم الاحد المقبل جاء نصه: استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، ونظرا لما يحيط بالبلاد من اخطار داخلية وخارجية تمس بوحدته وأمنه وجبهته الداخلية، وحرصا منا على تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية ودعم الجبهة الداخلية ومدى استعداد كل الاطراف المسؤولة للتعامل معها وتحقيقها على ارض الواقع.

ومن منطلق اهمية هذا الموضوع باعتباره من الامور العاجلة التي يتطلب مناقشتها، لذا يرجى التكرم بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع خاص للمجلس صباح يوم الاحد الموافق 10 الجاري لبحث هذه الامور ذات الصفة العاجلة.

والنواب الموقعون على الطلب هم: اسامة الشاهين وعبدالوهاب البابطين ومبارك الحجرف ومحمد الدلال وعمر الطبطبائي ونايف المرداس ورياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري وعلي الدقباسي وخالد العتيبي وثامر السويط وحمدان العازمي والحميدي السبيعي.

جلسة خاصة 12 الجاري لمناقشة فوائد التأمينات ورسوم الكهرباء

قدم 13 نائبا طلبا لعقد جلسة خاصة بتاريخ 12 الجاري جاء نصه: استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، ونظرا لاهمية عدد من تقارير اللجان ذات الطبيعة العاجلة والمهمة والتي تصب في صالح افراد المجتمع، لذا يرجى التكرم بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع جلسة خاصة لمجلس الامة صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 الجاري لاقرار القوانين والتقارير ذات الطبيعة العاجلة والمدرجة على جدول اعمال المجلس، وهي:

1 ـ الاقتراح بقانون في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٭ الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة رقم 69 مكررا الى الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات (التقاعد).

2 ـ التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

٭ الاقتراحات بقوانين في شأن الرسوم والتكاليف المالية (الكهرباء والماء).

٭ قرار مجلس الامة المعقود بتاريخ 31/1/2017 (اسعار البنزين).

3 ـ التقرير السابع والتسعون للجنة التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل احكام قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد. والنواب الموقعون على الطلب هم: محمد الدلال وعبدالوهاب البابطين ومبارك الحجرف وعمر الطبطبائي ود.عبدالكريم الكندري ونايف المرداس ورياض العدساني واسامة الشاهين وعلي الدقباسي وخالد العتيبي وثامر السويط وحمدان العازمي والحميدي السبيعي.

عيسى الكندري يثمّن تفاعل الجراح بوقف العمل بقرار احتجاز المركبات شهرين

أشاد رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري بتفاعل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بوقف العمل بالقرار الخاص باحتجاز المركبات لمدة شهرين وتشكيله للجنة تضم الفتوى والتشريع لدراسة شاملة لقانون مروري متكامل.

وأشاد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري بطريقة تعامل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قضية إعادة النظر في احتجاز مركبات السيارات لمدة شهرين، وإحالة القرار مثار الخلاف الى إدارة الفتوى والتشريع لبحث مسألة الجانب الدستوري المتعلق بالقرار وبالأخص في شقه المتعلق بعقوبات احتجاز السيارات لمدة شهرين، ثم احترامه لنتيجة الرأي الذي انتهت إليه الإدارة القانونية ومرجع الدولة في مثل هذه الحالات ووقفه العمل بقرار احتجاز المركبات لمدة شهرين.

ووصف عيسى الكندري موقف الوزير بالشجاع واحترام القانون والدستور الذي أقسمنا عليه جميعا وخاصة بعد انتهاء النتيجة ورد الفتوى بوجود شبهة دستورية في القرار لتعرضه لممتلكات المواطنين وأموالهم وحرياتهم.

وأضاف الكندري أن موقف الوزير يعد صورة من صور التعاون الإيجابي مع مطالب المواطنين ونواب الأمة. وقال الكندري وأنا في الحقيقة عندما صرحت قبل أيام بأن احتجاز سيارات الناس لمدة شهرين أمر فيه شبهة دستورية وعلى وزير الداخلية أن يراجع ويدرس ويعيد النظر وبالفعل كانت استجابته سريعة وعودته ورجوعه رجوع للحق والفضيلة ومسلك محمود نرجو ان يحتذي به بقية الوزراء تحقيقا للعدالة ووصولا للتعاون المنشود الذي نطالب به جميعا.