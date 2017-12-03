بدر السهيل

أعرب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عن شكره لكل من قدم الدعم والتوجيه حتى إقرار قانون الرياضة الجديد الذي يوافق المتطلبات الدولية.



وقال الروضان في كلمته بعد إقرار المداولة الثانية لقانون الرياضة بأغلبية نيابية كبيرة " أتقدم بجزيل الشكر لمجلس الأمة لعقد هذه الجلسة التاريخية ولكل من ساهم في هذا الإنجاز العظيم من أجل تطوير الرياضة الكويتية".



وأضاف أن رفع الإيقاف الآن منوط بالمنظمات الدولية بعد أن استوفينا بهذا القانون الدور المنوط بنا كدولة وأصبح لدينا الحجة الدافعة بإقرار القوانين المتوافقة والقوانين الدولية.



وأكد الروضان أن أبهى صور التعاون بين السلطتين تجلت اليوم بإقرار هذا القانون موجهًا الشكر للسلطتين على تعاونهما من أجل الكويت.