أعلن النائب ماجد المطيري أنه من ضمن الموقعين على طلب عقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12/12/2017 لمناقشة القوانين الموجودة على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة ومنها إلغاء فوائد التأمينات الاجتماعية وزيادة الكهرباء والماء والبنزين وتعديل هيئة مكافحة الفساد، مطالبا الحكومة بالموافقة وحضور الجلسة خصوصا أن هذه الملفات لا تقل أهمية وتهم المواطنين لأنها تتعلق بحياتهم المعيشية.

وقال المطيري في تصريح صحافي ان هذه القوانين تلامس المواطنين وتعتبر من الملفات المؤجلة ومن المفترض حسمها بالإضافة الى «مكافآت العسكريين وضباط الصف» الذي ردته الحكومة، ونطالب اللجنة المالية بسرعة إقراره وتجهيزه وعرضه على مجلس الأمة، داعيا الحكومة إلى إبداء الحرص على الحضور وحسم الملفات التي تهم المواطنين نظرا لأهمية القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة الخاصة.