قال النائب عبدالله فهاد: تشرفنا بلقاء الشرفاء من أبناء الكويت والزملاء النواب المحكومين في قضية دخول المجلس ورأينا هممهم عالية ومعنوياتهم مرتفعة.

وقال فهاد في تصريح صحافي: هذه الكوكبة محلها في وجدان الشعب وضميره والسجن للصوص وسراق المال العام، ولا أقل من إخلاء سبيل عاجل لهم لأنهم من أخيار المجتمع وصفوته وتقديرا لوضع أهاليهم الإنساني وتفاديا للأضرار البالغة التي ستؤثر على حاضر ومستقبل المحكومين وأهاليهم.

من جهته، قال النائب ثامر السويط: للتو خرجت مع بعض الزملاء من السجن المركزي وتشرفت بلقاء رجال وطنيين طالتهم أحكام قاسية جدا بسبب فقط التعبير عن موقف سياسي رافض للفساد فهم من خيرة الشباب الوطني ولذلك نطالب بسرعة النظر في ملف القضية ووقف النفاذ وتمكينهم من تقديم دفوعهم لتوفير كامل حقوقهم في التقاضي.

بدوره، قال النائب خالد العتيبي: تشرفت انا والإخوة النواب عبدالله فهاد وأسامة الشاهين وثامر السويط ونايف المرداس بزيارة إخواننا المحكومين في قضية دخول المجلس وتم الاستماع إلى مطالبهم الحقة والتي كفلها لهم القانون.

‏وتوقع العتيبي لهم وقف النفاذ لحين الفصل في القضية والإنصاف في محكمة التمييز.

‏حفظهم الله جميعا وعجل بالإفراج عنهم.