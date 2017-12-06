هنأت نقابة العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وعضو اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين الدولية الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري بفوزه بجائزه التميز البرلماني العربي في فئة أمين عام.

وقال رئيس النقابة جمال الشلاحي ان فوز الأمين العام بالأجماع أتى تقديرا لجهوده وأسهاماته في تطوير العمل في الأمانة العامة لمجلس الأمة اذ أصبحت مثالا يحتذى به في العمل المؤسسي الناجح.

وأضاف الشلاحي: ان التقدير الذي حظي به الكندري مفخرة لمجلس الامة وتأكيد على الخطوات الناجحة التي تسير عليها الأمانة العامة في خدمة الأعضاء وتسهيل اعمالهم، بالإضافة الى خلق بيئة عمل مميزة قوامها الإدارة الفاعلة المبدعة والناجحة.

وقال الشلاحي ان هذه الجائزة ستدفع بموظفي الأمانة العامة لمجلس الامة الى المزيد من العمل والجهد المتواصل في ظل بيئة داعمة من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والأمين العام علام الكندري وحرصهما على تحقيق جميع الوسائل الممكنة لتطوير آلية العمل في الأمانة العامة لمجلس الأمة على الأصعدة كافة.