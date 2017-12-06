وجّه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله قال في مقدمته: لقد تناقلت وسائل الاعلام والتواصل خبر صدور مرسوم بإنهاء عمل اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية ونظرا لأهمية الدور المناط بهذه اللجنة والتوجه الحميد والمبارك الذي أنشئت من اجله وما انجزته من اعمال.

وطالب الدلال تزويده بالآتي:

1- ما اسباب ومبررات إنهاء اعمال اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال احكام تطبيق الشريعة الاسلامية؟ وهل أنهت او انجزت اللجنة المذكورة المهام والأدوار التي وردت في مرسوم إنشائها في عام ١٩٩١ وتعديلاته؟

2- أشار اعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال احكام تطبيق الشريعة في مناسبات عدة من خلال وسائل الاعلام الى قيام اللجنة بإنجاز عدد من المشاريع والبرامج فما هي إنجازات اللجنة، مع موافاتنا بنسخ من تلك الإنجازات وبيان موقف الحكومة بالقبول أو الرفض أتجاه كل مشروع او برنامج رفعته اللجنة والخطوات التي أتخذت بشأن كل مشروع أو برنامج منذ تاريخ إنشائها؟

3- اوردت وسائل الاعلام في مناسبات عديدة قيام اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال احكام تطبيق الشريعة بمراجعة وتقييم واقتراح عدد من التعديلات التشريعية والقانونية لعدد من القوانين القائمة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ومن ابرزها القانون المدني وقانون المرافعات وقانون الجزاء وقانون المصارف..الخ، وعليه ما اسباب ومبررات الحكومة بعدم احالة تلك التشريعات تحديدا او اية تشريعات مقترحة اخرى من اللجنة لمجلس الأمة لنظرها والبت فيها منذ تاريخ انشاء اللجنة وحتى تاريخه؟