أشاد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بفوز امين عام مجلس الامة علام الكندري بجائزة التميز البرلماني التي يمنحها الاتحاد البرلماني العربي.

وقال الغانم في تصريح صحافي «اهنئ السيد علام الكندري بهذا الاختيار الذي يعكس كفاءة الاداء العالي لكل منتسبي ومنتسبات الامانة العامة لمجلس الامة».

وأعرب الغانم عن تطلعه لمزيد من النجاحات للشباب الكويتي في الامانة العامة مؤكدا انه لن يتأخر في تقديم كل الدعم للكفاءات في الامانة العامة لتحقيق المزيد من النجاحات والانجازات.

من جانبه، بارك نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري للأمين العام للمجلس علام الكندري بحصوله على جائزة التميز البرلماني من الاتحاد البرلماني العربي الصادرة عن لجنة التميز البرلماني عن فئة أمين عام.

وقال الكندري في تصريح صحافي إن الأمين العام علام الكندري له بصماته الواضحة في تطوير الأمانة العامة بكافة قطاعاتها وإسهاماته جلية في تيسير كافة الخدمات المقدمة لأعضاء مجلس الأمة.

وثمن نائب الرئيس جهود الأمين العام في إبراز دور الأمانة العامة لمجلس الأمة من بين الأمانات العامة في المحافل البرلمانية الخارجية، مؤكدا أنه إن دل ذلك فإنما يدل على تميز مجلس الأمة الكويتي على كافة الأصعدة البرلمانية الدولية والإقليمية.

وكان رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وعضو اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين الدولية الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري فاز بجائزة التميز البرلماني العربي في فئة أمين عام.

وكان الأمين العام علام الكندري قد شارك في اجتماعات أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد يوم الاثنين الماضي في العاصمة المغربية الرباط بمقر مجلس النواب المغربي.

وتم خلال اجتماع لجنة التميز الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية دراسة ملفات المرشحين لنيل جائزة التميز البرلماني العربي لفئاتها الأربع (رئيس البرلمان ـ عضو البرلمان ـ أمين عام البرلمان ـ الباحث البرلماني).

وتم اختيار الأمين العام علام الكندري بإجماع كل أعضاء اللجنة لنيل جائزة التميز البرلماني العربي للفئة ذاتها وذلك لإسهاماته الواضحة في جميع مجالات تطوير العمل بالأمانة العامة، وتقديم أفضل الدعم المعرفي والتقني والفني للأعضاء بما يخدم العملية البرلمانية ويمكن المجلس من مواجهة التحديات ويسهم في رفع صورة الكويت داخل الدولة وخارجها.

يذكر أن هذه الجائزة يقدمها الاتحاد البرلماني العربي الذي يعتبر من أقدم وأعرق المؤسسات البرلمانية في العالم العربي.

الغانم يهنئ نظيره في مملكة تايلند بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمعية الوطنية في مملكة تايلند بونبيتش ويشتكولشاي وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.