هنأ عدد من نواب مجلس الأمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بنجاح القمة الخليجية

الـ 38 التي استضافتها الكويت، مثمنين دور سموه الكبير في رأب الصدع وتوحيد الصف الخليجي.

وثمنوا في تصريحات صحافية مختلفة اقتراح سمو الأمير بإنشاء لجنة لمراجعة وتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون.

وفي البداية هنأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بمناسبة نجاح القمة الخليجية الـ ٣٨ التي استضافتها الكويت، بمشاركة جميع الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وقال الهرشاني في تصريح صحافي: إن نجاح انعقاد القمة في ظل الظروف والتحديات يعد انجازا نفخر به وتكليلا لجهود صاحب السمو في رأب الصدع وتوحيد الصف الخليجي، فكفيت ووفيت يا قائد الانسانية.

وثمن الهرشاني ‏اقتراح سمو الامير بإنشاء لجنة لمراجعة وتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون، مؤكدا أن دعوة سمو الامير جاءت في التوقيت السليم، ونتطلع كشعوب خليجية الى العمل على ترجمتها على ارض الواقع، وان يبقى مجلس التعاون بمنأى عن اي خلاف.‬

من جانبه، قال النائب طلال الجلال ان الكويت شهدت حدثين سعيدين أمس الأول انعقاد القمة الخليجية الـ ٣٨ بمشاركة كل الدول الخليجية، والثاني رفع الايقاف الرياضي عن الكويت من قبل الفيفا.

وأضاف الجلال في تصريح صحافي نهنئ صاحب السمو أمير البلاد بنجاح انعقاد القمة، وله يرجع الفضل كله في انعقادها، فحقا كفيت ووفيت يا صاحب السمو، ونسأل الله أن تكلل جهودكم برأب الصدع بين الدول الأشقاء بالنجاح وأن تعود العلاقات كما كانت.