أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم أنه وجه الدعوة إلى الحكومة والنواب لحضور جلسة خاصة لمجلس الأمة يوم الأحد المقبل تتعلق بتعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية ودعم الجبهة الداخلية نظرا لما يحيط بالبلاد من اخطار داخلية وخارجية.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الامة ان "هناك طلبا مقدما من النواب بعقد جلسة خاصة يوم الاحد المقبل تتعلق بالاحداث الخارجية والداخلية" مضيفا انه وجه الدعوة وفق الإجراءات اللائحية وعملا بما جاء بالمادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الى الحكومة والنواب لحضور تلك الجلسة.

وأوضح ان الحكومة كانت في الجلسات الخاصة السابقة تحضر اذا كان هناك تنسيق فيما تغيب في حال عدم وجود تنسيق معها.

واعرب عن تفاؤله بوجود انفراجات سياسية في القريب العاجل مشددا على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الخارجية.

وتنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ان "يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها".

وأعطت المادة الحق "للرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة".

وجاء في المادة انه "إذا أجلت الجلسة ليوم غير معين كان الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره"