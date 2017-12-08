ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم سلطان العبدان ـ بدر السهيل

رغم عدم الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد حتى الآن، إلا ان النشاط البرلماني آخذ في التصاعد لجهة تكثيف عقد الجلسات خلال الأسبوع المقبل.



وأمس وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة لحضور الجلسة الخاصة يوم الأحد المقبل وذلك بناء على طلب نيابي قدم له لمناقشة ما يُحيط بالبلاد من أخطار داخلية وخارجية تمس بالوحدة المجتمعية وأمنها وجبهتها الداخلية.



ومن المنتظر ان يطرح خلال الجلسة طلب العفو العام الذي يتبناه بعض النواب لتحقيق المصالحة الوطنية.



وقال الرئيس الغانم انه لا يعلم ان كانت الحكومة ستحضر الجلسة أم لا.

وفي السياق ذاته، يدفع عدد من النواب إلى ضرورة توجيه الدعوة للحكومة لحضور جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل وذلك بناء على طلب قدمه مجموعة من النواب أيضا لمناقشة بعض تقارير اللجان عن أسعار الخدمات المهمة مثل البنزين والكهرباء والماء بالإضافة الى إلغاء فوائد القروض عن المتقاعدين.



وأمس، قدم 23 نائبا طلبا لعقد جلسة خاصة الأربعاء المقبل لمناقشة تداعيات قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها وتبيان الموقف الشعبي حيال ذلك.

مصدر برلماني قال لـ «الأنباء» ان المجلس سيصدر بيانا في ختام الجلسة يبين الموقف الشعبي من القرار الأميركي.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس مرزوق الغانم شجبه وإدانته لقرار واشنطن حول القدس، مشيرا الى إجراءات ستتخذها الشعبة البرلمانية بهذا الخصوص.



هذا، وقال النائب رياض العدساني: ان تشكيل الحكومة طال انتظاره بشدة ونطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة بأقرب وقت ممكن.