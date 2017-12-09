اعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في مجلس الامة النائب حمد الهرشاني عن خالص استنكاره للقرار الذي اتخذه الرئيس الاميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية الى القدس واعترافه بانها عاصمة لاسرائيل.

وقال الهرشاني في تصريح صحافي «ان هذا القرار به تحد واستفزاز لمشاعر العرب والمسلمين، ويهدد عملية السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم، وهو قرار مرفوض، ويشجع على زيادة العمليات الارهابية على مستوى العالم».

واضاف الهرشاني «نأسف لمثل هذا القرار، الذي يضر بالامتين العربية والاسلامية والعالم ويزيد من العمليات الارهابية ويصب في مصلحة من يقفون وراء الارهابيين ومن يدعمهم، مشيرا الى ان العرب والمسلمين حكاما وشعوبا هم من تصدوا للارهاب، ويأتي مثل هذا القرار لينسف كل الجهود، التي قاموا بها في محاربته».

وتابع الهرشاني «على الدول العربية والاسلامية عقد اجتماع طارئ بمشاركة دول العالم، التي تحارب الارهاب فعليا، ويتصدون لهذا القرار، الذي ستكون له عواقب وخيمة على المجتمع الدولي ككل».