ندعو إلى الاستفادة من «المؤسسين الأوائل»

هنأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني الحكومة الجديدة بثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، متمنيا لهم كل التوفيق في أداء مهامهم. وأضاف الهرشاني في تصريح صحافي ان الحكومة الجديدة تم تشكيلها في ظروف بالغة الدقة وتحديات وأخطار تحيط بالكويت من كل جانب، وعليها ان تكون على قدر المسؤولية، والتعاون مع مجلس الأمة في اقرار التشريعات المهمة.

وشكر الهرشاني الوزراء الذين تم استبعادهم من الحكومة قائلا «كفيتم ووفيتم»، متمنيا في الوقت نفسه التوفيق والنجاح للوجوه الجديدة بالحكومة،

وتابع الهرشاني: «أدعو النواب الى عدم إصدار أحكام مسبقة على الوزراء فنحن أمام حكومة جديدة بلغت نسبة التغيير بها نحو ٦٠%، وان يكون الحكم على الأداء وليس الأسماء، وان يركزوا في الفترة القادمة على تفعيل الدور التشريعي، الذي غاب كثيرا عن المجلس الحالي». وقال الهرشاني: «يجب إعطاء الحكومة الجديدة فرصة كافية، لأنه لو كان هناك اخطاء لن تحل بيوم وليلة، فالحل الوحيد هو منحها الفرصة الكافية، أما أسلوب التهديد والوعيد وإرباك البلد وتعطيله لن نطلع منه بنتيجة».

وأضاف الهرشاني: «واضح من البعض أن لهم أهدافا أخرى بتعطيل الحكومة وشل البلد لأسباب الله وحده يعلم بها، فيقومون بالتصعيد في كل شاردة وواردة، ويتسبب هذا الاسلوب في تعطيل البلد وعدم تحقيق الإنجازات وسينقلنا بلا شك من سيئ الى أسوأ». وشدد الهرشاني على ضرورة مراعاة ظروف البلد والتخلي عن أساليب التهديد والوعيد في كل شاردة وواردة، وان نتقي الله في انفسنا وفي بلدنا، واذا كنا حقا نريد الانجازات فيجب وقف هذا الاسلوب».

ودعا الهرشاني النواب إلى التوقف عند المؤسسين الأوائل ومن صاغ الدستور والاستفادة من أساليبهم المتمثلة في الطرح المتزن والعاقل والتدرج في الأمور، التي كانت سبباً في تقدم الكويت على كل دول المنطقة في كافة المجالات، وتطبيق الدستور ومواده التفسيرية تطبيقا صحيحا، أما أسلوب التهديد والوعيد فهو أسلوب مدمر ومن يصر عليه فإن لديه أجندة خفية لا يعلم أهدافها الا الله.