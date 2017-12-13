كشف النائب عبدالله فهاد عن إعلان البرلمان الكوري وقوفه إلى جانب الحق العربي والإسلامي في موقفهم الرافض لقرار الرئيس الأميركي الأخير بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وأضاف فهاد في تصريح صحافي عقب لقائه وفد الصداقة البرلماني الكوري بمرافقة السفير الكوري في الكويت: ذكرنا لهم خلال اللقاء أن الكويت سباقة دائما في مناصرة القضايا العربية والإسلامية وكذلك الدولية من خلال الوقوف إلى جانب الضعفاء والحق الإنساني في مختلف المجالات في العالم.

وأوضح أن الزيارة كانت أخوية تم خلالها بحث أهم القضايا المشتركة وآفاق التعاون فيما بين البلدين كبرلمانين كويتي وكوري، لافتا إلى أنه تم الاطلاع على حجم المشاريع التنموية التي تقوم عليها الشركات الكورية والتي أثبتت كفاءتها وجودتها خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار إلى أن الوفد الكوري ذكر أن الكويت تتمتع بديموقراطية جيدة ويجب المحافظة عليها خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الإقليم والشرق الأوسط كتجربة رائدة في المنطقة، مبينا أنهم تحدثوا عن التطور الذي لامسوه في الكويت خلال مناقشتهم عن المشاريع التي يتم إنجازها وفرص العمل الموجودة.

وختم تصريحه بقوله «وجهنا الشكر إلى البرلمان الكوري على موقفهم الداعم للقضايا الإنسانية، وبدورهم وجهوا لنا دعوة لزيارة قريبة إلى البرلماني الكوري وسيتم التنسيق لها في الأيام المقبلة».