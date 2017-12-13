قال النائب د.محمد الحويلة في تصريح صحافي له إن الارتفاع المصطنع لأسعار العمالة المنزلية لم يعد مقبولا فيجب ألا نقف أمامه دون فعل شيء، مع أننا نلتمس خطوات إيجابية من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لمواجهة هذا الارتفاع لكنها ليست على قدر الطموح ونطالب الوزير ببذل جهد أكبر في محاربة كل من يستغل حاجة المواطنين لتحقيق أرباح غير عادلة، فالأسر الكويتية تعاني بسبب عدم وجود ضوابط وتعاني من غلاء الأسعار والاستغلال من قبل مكاتب الخدم.

وأكد الحويلة أن مجلس الأمة قام بدوره في إقرار قانون إنشاء شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية للحد من الأسعار المبالغ فيها من قبل المتنفعين في مكاتب الخدم، لكن تطبيق القانون مسؤولية وزارة التجارة لذلك يجب أن تتصدى شركة الدرة لهذا الاصطناع والاستغلال وأن تعمل بكامل طاقتها لتقدم أسعارا عادلة تعيد التوازن إلى سوق العمالة المنزلية، كما يجب التوسع في الجنسيات التي تستقدمها الشركة لتلبية احتياجات المواطنين لوقف الاحتكار.

واختتم الحويلة مطالبا بتشديد رقابة جهاز حماية المستهلك على مكاتب العمالة المنزلية ومراقبة أسعارها لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.