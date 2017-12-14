توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى العاصمة المغربية الرباط على رأس وفد برلماني، وذلك للمشاركة في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية لبحث التطورات الأخيرة بشأن القدس الشريف.

وكان في وداع الغانم لدى مغادرته نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري والأمين العام المساعد لقطاع المعلومات خالد بوصليب.

ومن المقرر أن يلقي الغانم كلمة أمام الاجتماع صباح الغد تتركز على القدس بشكل خاص والقضية الفلسطينية عموما، وذلك عقب القرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

ويرافق الغانم وفد يضم وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وعضوي الشعبة البرلمانية النائبين د.خليل عبدالله وعمر الطبطبائي والنائب الحميدي السبيعي.

من جانب آخر استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مكتبه امس سفير المملكة المتحدة لدى الكويت مايكل دافنبورت.