أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن الخدمات المقدمة للمسنين متعددة.

وقالت الصبيح في ردها على سؤال برلماني للنائب أسامة الشاهين بشأن القرارات بإعفاء المسنين من الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة في الجهات التابعة لنا، وبعض الموضوعات الأخرى الواردة في السؤال ذاته.

وأفادت الوزيرة بأنه تمت مخاطبة كل الوزارات والهيئات بشأن تنفيذ المادة (4) من القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.

وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة للمسنين متعددة وتتمثل في:

1 ـ خدمات إيوائية، اجتماعية ونفسية وصحية وتأهيلية وإرشاد وخدمات إعاشة للحالات المقيمة بالقسم.

2 ـ خدمات منزلية متنقلة، اجتماعية ونفسية وصحية وإرشاد ديني في منازلهم.

3 ـ رعاية نهارية وهي أحد نظم الرعاية الحديثة وتتمثل في تقديم برامج وأنشطة على مدار اليوم في مراكز الخدمة ثم يعودون في نهايته إلى أسرهم (منها نادي البر لكبار السن).

4 ـ توفير خدمة الحفاظات لكبار السن.

5 ـ تقديم البرامج الترفيهية ومشاركة المسنين في المناسبات الاجتماعية والدينية والاحتفالات الوطنية.

6 ـ تنمية الهوايات وشغل وقت فراغهم من خلال الأندية والديوانيات الخاصة بكبار السن.

7 ـ توفير بطاقة أولوية للمسنين لتسهيل معاملاتهم في كل الوزارات.

8 ـ توفير كل الخدمات المعيشية والصحية لحالات كبار السن في الرعاية الإيوائية.