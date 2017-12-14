وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات، ونص السؤال على ما يلي: يقدم بنك الائتمان الكويتي العديد من الخدمات للمواطنين «القروض العقارية، والقروض الاجتماعية، وقروض المحفظة المالية، والرعاية السكنية للمرأة الكويتية وغيرها من الخدمات»، ولكن مازال بنك الائتمان يعتمد على المستندات الورقية في استنباط المعلومات من العملاء، وتكون الطلبات كثيرة من المراجعين من عدة جهات «وزارة العدل ووزارة الداخلية - إدارة الجنسية والجوزات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات».

وطلب إفادته عن الآتي: أسباب عدم قيام بنك الائتمان الكويتي باستخدام النظام الإلكتروني في الحصول على البيانات المطلوبة من العملاء تماشيا مع سياسة الدولة بربط المعلومات بين الجهات الحكومية.

وخطة البنك لتخفيف عناء الدورة المستندية على المواطنين.