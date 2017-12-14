إعادة تقييم مرض «الثلاسيميا» واعتبارها إعاقة شديدة

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة بإنشاء مركز متخصص لعلاج مرضى «الثلاسيميا» جاء فيه ما يأتي:

يوجد في الكويت نحو 400 مريض بالثلاسيميا من الكويتيين وغيرهم موزعين على مختلف المستشفيات، وما زالت هناك حالات إصابة جديدة سنويا، وفقا للإحصائيات المتداولة.

وهؤلاء المرضى بحاجة الى الدعم النفسي وتخطي المشاكل الصحية التي تواجههم، ويعانون من عدم توفير مركز أو وحدة متكاملة لعلاج أمراض الدم الوراثية توفر لهم كل الخدمات الطبية والتخصصية، كما هي الحال في الدول المجاورة، فضلا عن الإرشاد والتثقيف الطبي اللازمين لمتابعة حالتهم في مكان واحد، وهو ما يتلقونه الآن عبر عدد من المستشفيات في أماكن متعددة.

ويحتاج المريض إلى المتابعة الطبية في العديد من التخصصات وعيادة الدم، كما يحتاج المريض إلى عمليات نقل دم دوريا كل 3 ـ 5 أسابيع مدى الحياة، كما يحتاج إلى الدخول إلى المستشفى بمعدل 50 يوما سنويا.

ويعاني المرضى من تهميشهم وعدم الاكتراث بمشاكلهم، وعدم إنصافهم في تقييم الإعاقة التي يستحقونها وتخفيض درجتها إلى «الإعاقة المتوسطة او المتوسط» وهو ظلم كبير على جميع المصابين بهذا المرض، رغم كل المضاعفات التي تصاحب مرضهم وتعوق حياتهم، فضلا عن الضغوط النفسية والاجتماعية التي ترافقهم.

كما يعاني مرضى الثلاسيميا من عدم وجود نظام تسجيل للحالات في الكويت، ما يتطلب القيام بتنفيذ مشروع لإحصاء جميع الحالات في البلاد وكذلك الحالات الجديدة.

لذلك أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي نصه:

١- إنشاء وحدة متكاملة ومركز متخصص لعلاج أمراض الدم الوراثية «الثلاسيميا».

٢- إعادة تقييم مرض «الثلاسيميا» واعتبارها إعاقة شديدة.

٣- زيادة الكوادر الطبية والتأهيلية المتخصصة في علاج مرض «الثلاسيميا» في المستشفيات.

٤- القيام بتنفيذ مشروع لإحصاء جميع حالات مرض «الثلاسيميا» في البلاد وكذلك الحالات الجديدة.