قدم النائب ناصر الدوسري اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: نظرا للازدحام الشديد والضغط الذي تواجهه وزارة التعليم العالي في إنجاز معاملات المراجعين والطلبة المبتعثين في مختلف دول العالم، إضافة إلى المراجعات الأخرى لكل المواطنين، وبما أن الوزارة قريبة من اختصاص وزارة التربية والتعليم ويحمل حقيبتهما وزير واحد.

ونص الاقتراح على افتتاح أفرع لوزارة التعليم العالي في المناطق التعليمية لمحافظات الكويت

لإنجاز معاملات المراجعين، وتربط هذه الأفرع بالحاسب الآلي لوزارة التعليم العالي حتى يتسنى إنجاز المعاملات بأسرع وقت تسهيلا على المراجعين، ويتم تخصيص ميزة الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتشمل تلك الأفرع جميع الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي لمراجعيها في المقر الرئيسي.