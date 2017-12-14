بدر السهيل

مع إعلان التشكيل الحكومي الجديد، كثف النواب نشاطهم الخاص بالتركيز على جدول الأعمال المعطل منذ استقالة الحكومة السابقة. وفي هذا الإطار، قال مصدر برلماني لـ «الأنباء» إن اجتماعات عدة سيتم عقدها في القادم من الأيام لوضع أجندة مستعجلة يتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة فيما يمكن تسميته جس نبض للنهج الحكومي الجديد. وأضاف المصدر أن من أهم بنود الأجندة القوانين ذات الطابع الشعبي والتي لاتزال معطلة منذ فترة طويلة. وفي هذا الإطار، قال النائب ماجد المطيري إن التعاون النيابي- الحكومي يجب أن يتجسد من خلال الموافقة على قوانين رواتب المتقاعدين وفوائد قروض التأمينات وأسعار الكهرباء والماء والبنزين ومكافآت العسكريين بالإضافة الى ضباط الصف.

وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد النائب ماجد المطيري أن التعاون الحكومي ـ النيابي يحقق الاستقرار ويدفع بعجلة التنمية، مشيرا إلى أن هناك أولويات أمام الحكومة عليها أن تنجزها وأبرزها القوانين ذات البعد الشعبي المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة.

وأوضح في تصريح صحافي أن من هذه القوانين الشعبية رواتب المتقاعدين وفوائد قروض التأمينات الاجتماعية وأسعار الكهرباء والماء والبنزين ومكافآت العسكريين وضباط الصف الذي تم رده من الحكومة في دور الانعقاد الماضي.

وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الجديدة بالتعامل الجدي مع تلك انعكاسات المرحلة الحالية على المستويين المحلي والإقليمي من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف «على جميع المعنيين في المشهد السياسي أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الوطن، مشددا على ضرورة تعلم الحكومة من تجاربها وأخطائها السابقة».

وشدد على ضرورة أن تأتي الحكومة بمنهجية جديدة بدلا من اجترار النهج السابق الذي جر البلد إلى المزيد من الانتكاسات والأخطاء، داعيا إلى تفعيل خطط التنمية وزيادة جرعة الإنجاز ومعالجة التجاوزات لاسيما التي تعج بها تقارير ديوان المحاسبة.

ولفت المطيري إلى أهمية الالتفات إلى المخاطر التي تحيط بنا والاستعداد لها فضلا عن التحديات الأمنية التي ذكرها النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي.

وطالب المطيري الوزراء بعدم الجزع من الأدوات الدستورية في حال استخدامها والتعامل معها وفق مواد الدستور واللائحة الداخلية لأن هذه الأدوات لا تستخدم إلا في حال وجود خلل في قطاعات معينة.