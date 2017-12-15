العدو يريد أن ننشغل كعرب بانفعالاتنا بدلاً من أفعالنا

ضرورة ألا ينعزل العرب عن المشهد الدولي ويتركوها للعدو الذي يجب أن يكون هو المعزول والشاذ والخارج على الشرعية الدولية

صحيح أنه يجب الضغط والتحرك باتجاه واشنطن لكن ماذا عن تحركنا الواجب إزاء برلمانات أكثر من 170 دولة عضوة في الأمم المتحدة وفي الاتحاد البرلماني الدولي؟

دعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى عمل عربي موحد بشأن القدس يستهدف الدوائر القارية والدولية، مؤكدا أهمية استخدام كل الأوراق الرابحة الكثيرة التي يملكها العرب.

وشدد الغانم على ضرورة ألا ينعزل العرب عن المشهد الدولي ويتركوها للعدو الذي يجب ان يكون هو المعزول والشاذ والخارج على الشرعية الدولية.

جاء ذلك في كلمة للغانم امام القمة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط لبحث موضوع القدس عقب القرار الأميركي باعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني.

وقبيل الشروع بكلمته طلب الغانم عرض (فيديو) قصير امام الاجتماع تضمن مشاهد عدة لمعاناة الشعب الفلسطيني وغطرسة قوات الاحتلال الاسرائيلي، ثم عقب عليه قائلا «ما شاهدتموه للتو، نحن مسؤولون بالدرجة الأولى، عن التصدي له، وسنساءل عنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، الا من أتى الله بقلب سليم».

وركز الغانم في كلمته على ضرورة ان يتوجه البرلمانيون العرب الى الدوائر البرلمانية القارية والدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي معتمدين على لغة الحوار الانساني لشرح عدالة قضية الشعب الفلسطيني.

وقال في هذا الصدد «صحيح انه يجب الضغط والتحرك باتجاه واشنطن التي اعترفت بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، فهذا مهم، لكن ماذا عن تحركنا الواجب، إزاء برلمانات أكثر من 170 دولة عضوة في الأمم المتحدة وفي الاتحاد البرلماني الدولي».

ودعا الغانم الى ضرورة ألا تتحول الاجتماعات العربية حول القدس الى حلقة مفرغة من جلد الذات، ونصب البكائيات، وفتح محاكمات منفعلة لمن قصر، ولمن تقاعس، ولمن تراجع، ولمن تناسى القضية المركزية وهي قضية فلسطين.

ومضى قائلا «أقول هذا، لأنني على يقين بأن العدو يريدنا ان ننشغل بانفعالاتنا، بدلا من أفعالنا، وبتسرعنا، بدلا من سرعتنا، وبانشغالنا، بدلا من شغلنا، فيمضي الوقت، ويتكرس ما هو قائم، ويلهى العالم بأسره، بتطور جديد، ومستجد طارئ».

وأضاف «نحن في سباق مع الزمن والزخم مهم في السياسة، وحرارة الأشياء، شرط لتغير خامتها».

وشدد الغانم على ضرورة وعي العرب بما لديهم من عوامل قوة وضعف مؤكدا على ضرورة التذكير بما يملكه العرب من اوراق رابحة وعناصر قوة.

وعدد الغانم في كلمته العديد من تلك العوامل ومنها عدالة القضايا ودعمها من الشرعية الدولية والعوامل الجغرافية والاقتصادية والسكانية وحيوية الشباب والمرأة العربية وتجذر روح المقاومة والنضال والمرابطة لدى الشعب الفلسطيني.

ومضى الغانم قائلا «من كل تلك الأشياء التي لنا، يجب أن نعمل وننطلق، ومن يملك كل هذا الذي معه، لا يجب عليه ان يستسلم، ولا يجب أن يلعب دور النائحة الثكلى، وقبل كل شيء، لا يجب عليه ان يلعب دور العالة والعبء والحمل الثقيل».

وقال الغانم «علينا التواصل مع رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومع المجاميع الجيوسياسية التي يتألف منها الاتحاد، حوارا وتفاهما وشرحا وتفاعلا لتشكيل جبهة ضغط، ولتفعيل سلطة الاتحاد الأخلاقية، ضد كل منتهك للنظام الأساسي للاتحاد وميثاق الأمم المتحدة، ولتسليط الضوء على ضرورة تغيير آليات عمل الاتحاد، بما فيها النظر في تغيير بعض بنود النظام الأساسي للاتحاد، لتمكين هذا الكيان البرلماني الأممي من قوة ردعه الأخلاقية والمبدئية».

وأضاف «مسؤوليتنا كبرلمانيين عرب أن ننسق جهودنا، وأن نعمل بشكل جماعي ومشترك، لأنني أعرف تماما حجم القدرات والعلاقات، والرصيد الذي تملكه كل دولنا العربية، من المغرب وحتى الكويت».

وأشار في ختام كلمته الى ورقة العمل التي تقدم بها الوفد الكويتي للاجتماع الطارئ والتي تضمنت العديد من النقاط والاقتراحات العملية التي تتعلق بحشد التأييد البرلماني الدولي، نصرة لقضية الشعب الفلسطيني وقضية القدس.

وفيما يلي نص كلمة الغانم: يقول المولى في محكم التنزيل (وقفوهم إنهم مسؤولون).

صدق الله العظيم أيها الاخوة: أما وقد حدث ما حدث ودون الخوض في مقدمات وحيثيات الملف.

سأقول بشكل حاسم وقاطع نحن هنا، منفتحون على كل نقاش، ومتقبلون لكل عصف ذهني، بشأن موضوع القدس، لكننا، ولأكن صريحا معكم، غير مستعدين في ذات الوقت، للدخول في حلقة مفرغة من جلد الذات، ونصب البكائيات، وفتح محاكمات منفعلة لمن قصر، ولمن تقاعس، ولمن تراجع، ولمن تناسى قضيتنا المركزية، ومسألتنا الأولى.

أقول هذا، لأنني على يقين بأن العدو يريدنا ان ننشغل بانفعالاتنا، بدلا من أفعالنا.

وبتسرعنا، بدلا من سرعتنا.

وبانشغالنا، بدلا من شغلنا.

فيمضي الوقت، ويتكرس ما هو قائم، ويلهى العالم بأسره، بتطور جديد، ومستجد طارئ.

نحن في سباق مع الزمن والزخم مهم في السياسة وحرارة الأشياء، شرط لتغير خامتها.

أيها الاخوة: علينا قبل كل شيء أن نعرف ما لنا، وما علينا وأعرف انكم واعون تماما لما علينا، ومدركون لجوانب النقص فينا، ونقاط الضعف بنا.

أعرف انكم مدركون لمأزقنا العربي، وأمراضنا المزمنة في ملفات الديموقراطية وحقوق الانسان، والإرهاب، والاحترابات الداخلية المذهبية والعنصرية والمناطقية، وغياب الحكم الرشيد، واختلالات الاقتصاد، والتفجرات السكانية، وأزمات المياه، والفساد، وغيرها من ملفات.

أعرف انكم تعرفون ما علينا.

لكن ماذا عملنا؟ أليس مهما، إعادة التذكير بما لنا؟لنا الكثير أيها السادة،،،لنا الشباب الواعد الذي برغم كل شيء، مازال يكافح ويناضل ويبدع وينجح.

لنا المرأة، التي ما انفكت كل يوم، تحقق النصر تلو النصر، اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا.

لنا المرابطون هناك، برغم تخلي العالم عنهم، يقدمون الشهيد تلو الشهيد، والقربان اثر القربان.

لنا أبناء القدس، برغم كل التغريبات، وتضييع البوصلات، متشبثين بهويتهم المقدسية المشرقية، إسلاميا ومسيحيا لنا الجغرافيا، لنا الطاقة.

لنا البحار والأنهار والمخزون الحضاري، وذاكرة العالم القديم.

لنا الأصالة، صمام أمان، ضد كل عقد النقص الثقافية، مقابل الغريب الذي سرق الأرض، ويريد ان يسرق حضارة غيره، وينسب نفسه زورا لتلك الأرض العتيقة، ارضنا الفلسطينية.

لنا 350 مليون عربي، ومليار ونصف المليار مسلم، وأكثر من ستة مليارات انسان مازال يتعاطف معنا، ويرى قضية فلسطين، قضية عادلة لشعب أعزل، احتلت أراضيه وهجر في منافي الأرض.

لنا القرارات الدولية، وتقارير المنظمات الحقوقية، وصرخات المثقفين والمفكرين والأدباء والفنانين حول العالم.

وأخيرا: لنا إرادة البقاء، والصبر، والمقاومة، ورفض الاستسلام برغم كل التسويقات لمشاريع السلام غير النزيهة.

من كل تلك الأشياء التي لنا، يجب أن نعمل وننطلق.

ومن يملك كل هذا الذي معه، لا يجب عليه ان يستسلم، ولا يجب أن يلعب دور النائحة الثكلى.وقبل كل شيء، لا يجب عليه ان يلعب دور العالة والعبء والحمل الثقيل.

أيها الاخوة: نحن لسنا وحدنا في هذا العالم، فقط لنتذكر تلك الحقيقة المهمة.

صحيح انه يجب الضغط والتحرك باتجاه واشنطن التي اعترفت بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، فهذا مهم.

ولعلكم سمعتم كلمات قادة العالم الإسلامي يوم أمس، كلها تصب في هذا الاتجاه.

لكن ماذا عنا نحن؟كبرلمانيين؟كممثلي للشعوب العربية.

ماذا عن تحركنا الواجب، إزاء برلمانات أكثر من 170 دولة عضوة في الأمم المتحدة وفي الاتحاد البرلماني الدولي، ماذا عن مواقفهم الرافضة لمثل تلك الخطوة الأميركية الأحادية.

لماذا نترك هذه الساحة الدولية الواسعة وننسحب؟لماذا نريد اشعار شعوبنا بأننا وحدنا؟معزولون.

منكفئون على ذواتنا.

في الوقت الذي يجب أن يكون عدونا هو المعزول، والشاذ، والخارج على الشرعية.

وأنا هنا أتساءل،،،من الذي يجب ان يتوارى ويتهرب وينعزل ويتخفى؟ المجرم أم الضحية؟!من هذه الحقيقة يجب أن ننطلق وإلى كل الدوائر الإقليمية والقارية والدولية يجب أن نتوجه، مسلحين بعدالة قضيتنا، ومدرعين بكل مبادئ الشرعية الدولية التي بحوزتنا.

أولى تلك الدوائر، وهي الأهم لنا كبرلمانيين عرب، هو الاتحاد البرلماني الدولي.علينا التواصل مع رئاسة الاتحاد، ومع المجاميع الجيوسياسية التي يتألف منها الاتحاد، حوارا وتفاهما وشرحا وتفاعلا لتشكيل جبهة ضغط، ولتفعيل سلطة الاتحاد الأخلاقية، ضد كل منتهك للنظام الأساسي للاتحاد وميثاق الأمم المتحدة، ولتسليط الضوء على ضرورة تغيير آليات عمل الاتحاد، بما فيها النظر في تغيير بعض بنود النظام الأساسي للاتحاد، لتمكين هذا الكيان البرلماني الأممي من قوة ردعه الأخلاقية والمبدئية.

مستخدمين لغة الإنسانية التي تجمعنا، مؤمنين بأن الانسان أيا كان أصله أو دينه أو عرقه، هو انسان في النهاية، مفطور على الحب والسلام والرغبة في العيش الكريم مسؤوليتنا كبرلمانيين عرب أن ننسق جهودنا، وأن نعمل بشكل جماعي ومشترك، لأنني أعرف تماما حجم القدرات والعلاقات، والرصيد الذي تملكه كل دولنا العربية، من المحيط الى الخليج.

ولعل ورقة العمل التي تقدم بها وفدنا الى الاجتماع، تحتوي على العديد من النقاط والاقتراحات العملية التي تتعلق بحشد التأييد البرلماني الدولي، نصرة لقضية شعبنا الفلسطيني وقضية القدس.

وكما أكدنا في ورقتنا،،،نحن منفتحون على كل تعديل وإضافة تساهم في جعل موقفنا العربي، أكثر حسما وتحديدا، دون الوقوع في فخ العموميات، وشرك المواقفية والشعارية، والدخول في دائرة جلد الذات، بصورة لا تنتج الا مزيدا من الإحباط والجمود والتبلد السياسي وثقافة الانهزام.عاشت فلسطين حرة أبية، وعاشت القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين.

وكان الغانم وصل الى العاصمة المغربية الرباط على رأس وفد برلماني وذلك للمشاركة في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية لبحث التطورات الأخيرة بشأن القدس الشريف.

وكان في استقبال الغانم لدى وصوله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المغربي رشيد العبدي وسفيرنا لدى المملكة المغربية عبداللطيف اليحيا وأركان السفارة.

وألقى الغانم كلمة امام الاجتماع صباح امس تركزت على القدس بشكل خاص والقضية الفلسطينية عموما وذلك عقب القرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

.. ويلتقي نظيريه السعودي والقطري

الرئيس الغانم اثناء لقائه الشيخ د.عبدالله بن محمد آل الشيخ الغانم مع أحمد بن عبدالله ال محمود

اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس مع رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ د.عبدالله بن محمد آل الشيخ، وذلك على هامش القمة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط.

وبحث الاجتماع سبل تنسيق المواقف بين الجانبين فيما يتعلق بتطورات قضية القدس على المستوى البرلماني القاري والدولي وأهمية التفاهم العربي على خطوات عملية واضحة للتعاطي مع ملف القدس بشكل خاص والقضية الفلسطينية بشكل عام.

كما استقبل الغانم بمقر إقامته في العاصمة المغربية الرباط رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله ال محمود.

وهنأ الغانم في بداية اللقاء ال محمود على رئاسة مجلس الشورى القطري، معربا عن ثقته بقدرته على قيادة المجلس نظرا الى الرصيد الكبير من الخبرة التي يملكها من خلال العديد من مواقع العمل العام التي شغلها في السابق.

وبحث اللقاء سبل توحيد الموقف العربي إزاء التعاطي مع تطورات ملف القدس والتحرك البرلماني العربي قاريا ودوليا.

اليحيا يولم للغانم والوفد المرافق له

الغانم والوفد المرافق له خلال مأدبة السفير عبداللطيف اليحيا

أقام سفيرنا لدى المملكة المغربية عبداللطيف اليحيا الليلة الماضية مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد المرافق له.

وحضر المأدبة وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وعضوا الشعبة البرلمانية النائبان د.خليل عبدالله وعمر الطبطبائي والنائب الحميدي السبيعي.

وكان الغانم والوفد المرافق له قد وصل الرباط يوم أمس للمشاركة في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية لبحث التطورات الأخيرة بشأن القدس الشريف.

الغانم يجتمع الى نظيره العراقي

اجتمع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اليوم الى رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري وذلك على هامش القمة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط .



وبحث الاجتماع سبل تنسيق المواقف بين البرلمانين الكويتي والعراقي فيما يتعلق بتطورات قضية القدس على المستوى البرلماني القاري والدولي وأهمية تنسيق المواقف العربية في التعاطي مع ملف القدس بشكل خاص والقضية الفلسطينية بشكل عام .



وحضر الاجتماع وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وعضوي الشعبة البرلمانية النائبين الدكتور خليل عبدالله ابل وعمر الطبطبائي والنائب الحميدي السبيعي .