أشاد رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري بكلمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمام الدورة الطارئة لمؤتمر القمة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول أول من أمس الأربعاء، لافتا إلى أنها كانت محط إعجاب وثناء واسع عربيا وإسلاميا.

وقال الكندري في تصريح صحافي أمس إن مشاركة سمو الأمير شخصيا في القمة وإلقاء كلمته يعكسان مدى اهتمام سموه بقضية القدس الشريف التي أعطاها أولوية ومكانة، ويؤكدان أن الكويت تقرن أقوالها بالأفعال وليس بالشعارات.

وأضاف أن لهجة سموه في كلمته وانتقاءه عبارات تضمنت المطالبة بالنصرة للقدس الشريف والحفاظ على هويتها الإنسانية والتاريخية والقانونية ومواجهة القرار الأميركي الأحادي الجائر بشأنها كانت محط إعجاب وثناء من الحضور وشعوب العالمين العربي والإسلامي.

وذكر أن موقف الكويت وصاحب السمو الأمير شخصيا يعيد إلى الأذهان المكانة التي حظيت بها الكويت إبان رئاستها مؤتمر القمة الإسلامي في عهد سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد - طيب الله ثراه - صاحب المقولة التاريخية الشهيرة «الكويت ستكون آخر دولة توافق على التطبيع مع إسرائيل».

وتابع الكندري أن سمو الأمير يؤكد اليوم هذا النهج الثابت على المبدأ والقيم الراسخة، وهو ما تجلى أيضا في مطالبة سموه كل الدول بالتحرك والتعاون مع التكتلات الآسيوية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي واتحاد دول أميركا اللاتينية والكاريبي والتكتلات الإقليمية الأخرى للضغط على الولايات المتحدة الأميركية للتراجع عن قرارها الذي يشكل إضرارا بعملية السلام وإخلالا بعملية التفاوض المتوازنة.

وتوجه رئيس مجلس الأمة بالإنابة بالدعاء إلى الله تعالى أن يمتع صاحب السمو الأمير بطول العمر وأن يمده بالصحة والعافية لأنه بحق فخر الكويت وعزها.