دعا النائب ماجد المطيري الحكومة إلى التعاون مع المجلس بشأن الأولويات التشريعية ذات البعد الشعبي المدرجة على جدول الأعمال مثل إلغاء فوائد قروض التأمينات الاجتماعية ومنع زيادة الكهرباء والماء والبنزين، ومكافآت العسكريين.

وقال المطيري في تصريح للصحافيين بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة «نحن نقف الآن أمام مرحلة جديدة بعد الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد»، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالتعامل مع المرحلة الجديدة بكل جدية وحزم نظرا لخطورتها محليا وإقليميا.

ودعا جميع المعنيين بالمشهد السياسي إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الوطن، مشددا على ضـــرورة أن تتـــعلم الحكومة من تجاربها وأخطائها السابقة، وأن تأتي بمنهجية جديدة بدلا من النهج السابق الذي جر البلد إلى المزيد من الانتكاسات والأخطاء.

ودعا المطيري إلى تفعيل خطط التنمية وزيادة جرعة الإنجاز ومعالجة التجاوزات، لاسيما التي تعج بها تقارير ديوان المحاسبة.

وأوضح ان ما يهم هو تفاعل الوزراء مع العمل والإنجاز، وأن أداءهم هو معيار الحكم عليهم، مؤكدا انه لن يتردد في استخدام الأدوات الدستورية في معالجة أي خلل أو تجاوزات في حال إصرار الوزير المعني على تجاهل التحذير والتنبيه بل والذهاب إلى أبعد مدى.