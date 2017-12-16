الغانم: ضرورة ألا تكون التحركات بشأن القدس مؤقتة

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ضرورة ألا تكون ردة الفعل تجاه القرار الأميركي بشأن القدس مؤقتة، داعيا الى استمرار التحرك الرافض للقرار لمنع اتخاذ مزيد من تلك القرارات مستقبلا.

جاء ذلك في تصريح صحافي للغانم عقب اختتام اعمال القمة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط لبحث موضوع القدس عقب القرار الأميركي باعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني.

وقال الغانم «يجب ألا تكون ردة الفعل مؤقتة بل يجب أن تكون مستمرة حتى تقينا شر أي قرارات مستقبلية أخرى وحتى نتمكن من إيقاف هذا القرار الظالم الجائر الذي وقع على المسلمين ككل وعلى المسيحيين العرب والعالم الإنساني وكل من يتعاطف مع هذه القضية العادلة».

وحول الاجتماع الطارئ، أشار الغانم الى ورقة العمل التي تقدم بها الوفد الكويتي وما تحتويه من خطوات عملية وإجراءات واقعية يمكن من خلالها التحرك في المنتديات الدولية كالاتحاد البرلماني الدولي.

واوضح الغانم انه «تم الاتفاق في الاجتماع المغلق على آليات معينة لتحقيق أهداف وفق اللوائح والنظم الأساسية للاتحاد البرلماني الدولي لتكون ضربات موجعة للكنيست الإسرائيلي»، مؤكدا المضي والاستمرار في هذا الأمر.

وقال الغانم «اتفق الجميع على أن يخرج البيان الختامي بمواقف تعبر عن ضمائر الشعوب العربية التي نمثلها كبرلمانيين».

وحول مستوى التمثيل في القمة، قال الغانم «أعتقد ان مستوى التمثيل في هذه القمة كان مستوى عاليا جدا وعدد الرؤساء كبير لأن أهمية هذه القمة مرتبطة بأهمية الموضوع الذي دعيت الوفود من أجله».

وأعرب الغانم عن امله في ان يكون الزخم تجاه القرار الأميركي ليس على المستوى العربي والإسلامي فقط وإنما على المستوى الدولي، مشيرا الى مواقف الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية وغيرها من الدول المؤثرة الرافضة لهذا القرار.