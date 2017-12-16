وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن الميزانية المرصودة لتنظيم دورة كأس الخليج العربي والشركات المنظمة لهذا الحدث.

ونص السؤال على ما يأتي:

مع الإعلان عن استضافة الكويت لدورة كأس الخليج العربي، بعد أن كان مقررا إقامتها في دولة قطر، فضلا عن تردد معلومات بإلغائها الأمر الذي أنهى موضوع الاستعداد الكامل لها من قبل الكويت سواء بالتنظيم أو المشاركة، والآن بعد الإعلان عن إقامتها في الكويت يوم الجمعة 22 ديسمبر حتى 5 يناير 2018.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- مقدار الميزانية المرصودة لتنظيم هذا الحدث الخليجي.

2- كم المبالغ المالية المخصصة لحفل افتتاح الدورة؟ وما الشركات المنظمة لهذا الحدث؟ وهل تم تقديم عروض من قبل هذه الشركات أم أن الاختيار كان من قبل الوزارة؟ يرجى تزويدي بالإعلانات كافة عن مناقصات التنظيم كاملة والعقود التي تم توقيعها مع الشركات التي تم إرساء المناقصات عليها؟

3- العقود كافة المبرمة مع الفنادق والمطاعم التي تتكفل باستضافة الوفود، وأسعارها بالمقارنة مع فنادق أخرى بالمستوى نفسه والدرجة نفسها؟

4- هل تم تشكيل لجنة لتقييم العروض المقدمة سواء في توفير المأكل أو المشرب أو المسكن أو المواصلات أم أن الاختيار تم من قبل وزارة الشباب أو الاتحاد الكويتي لكرة القدم من دون تشكيل لجنة؟

5- هل خصصت ميزانية لاتحاد كرة القدم للإشراف على البطولة أم أن الصرف على البطولة تتولاه وزارة الشباب والرياضة؟

6- هل تم عرض تكلفة الافتتاح وعقودها على الجهات الرقابية؟ إذا كانت الإجابة بـ«نعم»، يرجى تزويدي بأسماء تلك الجهات، وإذا كانت بالنفي، يرجى توضيح سبب عدم عرضها.