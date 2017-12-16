وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قال في مقدمته: نمى إلى علمي قيام وزارة التعليم العالي بإصدار قرار يتضمن ضرورة خضوع الطالب خريج الثانوية العامة الراغب في الدراسة الجامعية في الخارج لامتحان التوفل أو الإيلتس للحصول على البعثة المطلوبة. وطالب إفادته وتزويده بالآتي:

1 ـ نسخة من القرار الصادر من وزارة التعليم العالي المتضمن ضرورة خضوع الطالب خريج الثانوية العامة الراغب في الدراسة الجامعية في الخارج لامتحان التوفل أو الإيلتس للحصول على البعثة المطلوبة، إن وجد.

2 ـ ما الأسباب الموجبة لإصدار قرار وزارة التعليم العالي خضوع الطالب خريج الثانوية العامة لاختبار التوفل أو الإيلتس للحصول على البعثة الخارجية للدراسة الجامعية، إن كان هناك قرار صادر فعلا بهذا الشأن، وما الدرجة المطلوب اجتيازها في اختبار اللغة الإنجليزية لقبول الطالب في البعثة؟

3 ـ هل يعطي القرار الصادر من وزارة التعليم العالي بضرورة اجتياز الطالب لامتحان اللغة الانجليزية الأسبقية أو الأولوية لطلبة المدارس الخاصة (الأجنبية وثنائية اللغة)، إذا كانت الإجابة نعم فكيف وصلت الوزارة إلى هذا الاستنتاج؟ وهل يتطابق هذا الإجراء مع نظام البعثات المعتمدة سابقا لدى الوزارة؟