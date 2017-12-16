تقدم النائب ناصر الدوسري باقتراح برغبة لمنح قرض حسن بقيمة 5 آلاف دينار للصيانة والترميم لأصحاب المساكن في (تيماء والصليبية)، على ان يقسط القرض على 7 سنوات.

ونص الاقتراح على ما يأتي: نظرا لأن المساكن الشعبية في منطقتي «تيماء» و«الصليبية»، قد مضت سنوات طويلة على إنشائها، ما يتطلب الحاجة إلى إجراء عمليات صيانة وترميم ضرورية لهذه البيوت، وحيث إن غالبية ساكني هذه المساكن من الأسر ذوي الدخل المحدود، سواء من العسكريين العاملين في الجيش والشرطة والكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وغيرهم من فئات أخرى، بحاجة إلى الدعم المالي لإتمام عمليات الترميم والصيانة.

لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة الآتي: «منح قرض مالي حسن للصيانة والترميم لجميع أصحاب المساكن في منطقتي تيماء والصليبية، على أن يكون القرض 5 آلاف دينار ويتم تقسيطها على 7 سنوات من تاريخ صرفها للمستفيد مع تكليف الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة تحديد آلية صرفها.