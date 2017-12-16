عاد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له الى البلاد مساء اليوم (الجمعة ) قادما من العاصمة المغربية الرباط عقب مشاركته في الاجتماع الطاريء للاتحاد البرلماني العربي والذي بحث تطورات الاوضاع في القدس الشريف .

وكان في استقبال الغانم لدى وصوله وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الجارالله الخرافي والامين العام المساعد لقطاع المعلومات خالد ابو صليب .

وضم الوفد المرافق للغانم وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وعضوي الشعبة البرلمانية النائبين الدكتور خليل عبدالله ابل وعمر الطبطبائي والنائب الحميدي السبيعي .