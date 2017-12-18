عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس مباحثات رسمية مع رئيس البرلمان التركي الكبير إسماعيل كهرمان والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وجرى خلال المباحثات استعراض علاقات التعاون بين الكويت وتركيا وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات، وخاصة في المجال البرلماني بشكل يحقق مصلحة البلدين الشقيقين. كما تم خلال المباحثات مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المحورية المتعلقة بما تشهده الساحتين الإقليمية والدولية من تطورات متسارعة.

وحضر المباحثات نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ومراقب المجلس النائب نايف مرداس العجمي ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب عبدالله فهاد العنزي والنواب راكان النصف وعسكر العنزي ود.خليل عبدالله ابل وسعود الشويعر والحميدي السبيعي وصلاح خورشيد وعمر الطبطبائي وسفير الكويت لدى تركيا غسان الزواوي وسفيرة تركيا لدى الكويت عائشة كوتاك وأمين مجلس الأمة علام الكندري.

وعقب المباحثات أقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له في مبنى صباح الأحمد للأعضاء حضرها عدد من النواب.

يذكر أن رئيس البرلمان التركي الكبير وصل والوفد المرافق له إلى البلاد يوم أول من أمس (السبت) في زيارة رسمية تستغرق يومين. من جانب أخر، بعث الرئيس الغانم ببرقيتي تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني (سيليونغ تشوغد) في مملكة بوتان سونام كينغا ورئيس الجمعية الوطنية (تشوغدو) جيغم زانغبو، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.