أكد النائب صالح عاشور أن قرار وزارة الصحة بشأن فرض رسوم على الوافدين للعلاج وجعل مستشفى جابر خاصا للكويتيين، وايضا قضية أولوية تعيين الكويتيين وبعدهم ابناء الكويتيات ومن هم ابناء الدول العربية، من اهم الاولويات التي يجب تفعيلها وعدم تعطيلها.

وبين عاشور في مؤتمر صحافي بمجلس الامة أمس انه تفاجأ بتصريح وزير الصحة عن دراسة الغاء الرسوم على الوافدين، مؤكدا أن هذه بداية غير طيبة للوزير.

وقال عاشور: «يفترض بك الاستعجال بقرار وزيري الصحة السابقين القاضي بان يكون مستشفى جابر مخصصا للكويتيين وليس الإتيان بهذا التصريح».

واضاف عاشور: «في ظل تردي الخدمات الصحية ومشكلة المواعيد والعلاج بشقيه الداخلي وبالخارج وارتفاع الرسوم بالمستشفيات الخاصة والمواقع والمناصب القيادية والقضايا المرفوعة ضد الوزارة الإدارية وغيرها الكثير من مشاكل وزارة الصحة يخرج لنا الوزير بهذا التصريح غير الموفق».

وأضاف:: «اذا مشيت هذا القرار فهناك مساءلة سياسية تنتظرك، فقم بالتفكير في تطوير الخدمات وتقليل طابور الكويتيين بانتظار العلاج. استعجل بافتتاح مستشفى جابر للمواطنين».

واكد عاشور أنه في ظل هذه التصريحات غير الموفقة من الوزراء فإنه يعتقد أن هذه الحكومة لن تستمر.

ومن جهة اخرى بين عاشور انه قبل سنة صدر مرسوم أميري وبعد جهد كبير للجنة الاسرة البرلمانية والخاص بان تكون أولوية التعيين بعد الكويتيين لابناء الكويتيات وبعدها ابناء الدول العربية الا ان الحكومة لم تفعل هذا المرسوم، متسائلا: لماذا لم تفعله حتى الآن؟ لذلك توجهت بأسئلة برلمانية لعدد من الوزراء حول تفعيل هذا المرسوم مع توضيح اسباب وأعداد غير الكويتيين الذين تم توظيفهم.

وطالب عاشور رئيس الحكومة بتوجيه الوزراء لتفعيل هذا المرسوم بحيث انه لا يجوز بعد دراسة ابنائهم في المدارس الحكومية وبعد التخرج لا يجدون وظائف وبناتنا وأخواتنا لهن كل الاحترام، موضحا أن هذه المسؤولية يتحملها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعد توليه هذا المنصب، لا سيما أن العدد الأكبر من ابناء الكويتيين متعلمون ومثقفون وشهاداتهم معترف بها من الدولة، ويعلمون جيدا الأوضاع المحلية والقضايا المتعلقة بالمجتمع ولديهم حب ورغبة في خدمة هذا الوطن، فلا يجوز تعطيل هذا المرسوم بحجة التقديم عن طريق الشاشة الالكترونية اذا جهزت، والذي من المفترض انها لا تستغرق اسبوع عمل مثل هذه الشاشة الإلكترونية.

واوضح عاشور أنه سيتابع القضيتين الخاصتين بالرسوم الصحية وتعيين ابناء الكويتيات مع رئيس مجلس الوزراء لاهتمامه بهذا الامر ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.