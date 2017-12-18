أكد النائب عادل الدمخي أن العفو له شروط مهمة يجب توافرها، وان النواب المتضامنين مع زملائهم النواب والشباب المحكومين سوف يحددون غدا (اليوم) موقفهم من جلسة الثلاثاء بعد اجتماعهم الساعة ١٢ ظهرا في مكتب النائب د. جمعان الحربش.

وقال الدمخي ان حديثه في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس الماضي وبشأن اللغط وذكر اسم عبدالحميد دشتي اود توضيح هذا الامر. واكد الدمخي اقتراح العفو الشامل لا يكون الا بقانون وتحديد الجرائم المقترحة ليشملها العفو، وانه لا علاقة له بأشخاص او تواريخ معينة. وأوضح الدمخي ان المقصود من العفو العام هو التهدئة الاجتماعية وهناك جرائم ترتكب في فترة اضطراب سياسي لطي صفحة سابقة. وأشار الى ان العفو عن الجرائم لا يعني الإقرار بها وجريمة الاخلال بالقضاء لا نقرها خاصة ان الكثير من المغردين وقعوا فيها.

وبين الدمخي ان العفو الشامل يصدر من السلطة التشريعية ومن ثم التنفيذية وبموافقة سمو الامير والعفو الخاص من صلاحيات سمو الامير فقط ويصدر بمرسوم.

ونوه الدمخي الى انه سيكون هناك اجتماع للنواب المتضامنين يوم غد (اليوم) للتنسيق فيما بينهم وذلك في مكتب الحربش من اجل المناقشة وكيفية اتخاذ المواقف في جلسة الثلاثاء.