أكد النائب خليل الصالح على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لإحلال الكويتيين في الوظائف بدلا من الوافدين.

وقال الصالح في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن هذا الموضوع يخص الكويت، وهذه اللجنة لم تكن موجودة في السابق وهي خاصة بقضية التوظيف.

وأضاف الصالح أن قضية التوظيف ترفع في كل انتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة هي لإحلال الكويتيين بدلا من غير الكويتيين في التوظيف لحين حل هذه مشكلة.

وأشار الى ان البطالة منتشرة ومستقبلنا مظلم اذا لم نتحرك بشكل إيجابي ونسبة البطالة تصل لـ ٣٢% وستصل النسبة إلى ٣٥% وفرص العمل ستتقلص، وهناك هجرة من القطاع الخاص للحكومي.

وطالب الصالح بضرورة مواجهة كل التحديات المستقبلية وإيجاد فرص للكويتيين، حيث إن الحلول الحكومية السابقة ليست حلولا، ونتمنى منها أن تكون عندها برنامج واضح ومعلن.

وأشار الصالح الى أنه يجب على الحكومة الجديدة عمل إجراءات قادمة لإحلال الكويتيين مكان الوافدين، ونحتاج لجدول ترشيدي واضح، ولا يوجد عيب أن يكون هناك كويتي مهندس سيارات خاصة، وأتمنى أن يكون من ٦٠ إلى ٧٠% من شبابنا بالقطاع النفطي، خاصة ان ٩٠% من دخلنا القومي يأتي من خلال النفط، فلسنا دولة سياحية ودولة استقطاب.

وقال الصالح: اذا كانت الحكومة صادقة فعليها الوقوف وحل المشكلة وخلق فرص العمل ووضع خطط حقيقية، وسنستدعي الحكومة وقتما نشكل اللجنة وستتكلم هذه اللجنة عن مستقبل شبابنا ونسب الإحلال الوظيفي.

وأكد الصالح أن الفشل الحكومي واقع وموجود، ونحن نحس به، واللجنة إن شاء الله ستكون باكورة العمل الإصلاحي للعمل الوظيفي في الكويت، متمنيا أن يكون هناك ربط إلكتروني بهذا الشيء.

وقال الصالح: إنني قدمت مشروع قانون في هذه الدورة وأصبح قانونا يقضي بأن الوافد الذي يأتي الى الكويت يجب أن يأتي ومعه تأمين صحي، وأبارك للوزير الجديد في وزاره الصحة توزيره وأنصحه بأن يكون واقعيا مع الحدث وعدم إلغاء الرسوم الصحية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستقدم في الجلسة المقبلة ليتم تشكيلها.