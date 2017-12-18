سامح عبدالحفيظ

في صباح أول اجتماع للحكومة الجديدة، وبانتظار اول جلسة لمجلس الأمة بعد التشكيل الوزاري والمقرر فيها اداء الحكومة القسم الدستوري، صب عدد من النواب جام غضبهم مهددين ومتوعدين بمساءلة وزراء بعينهم على قضايا كانت محل خلاف بين السلطتين وخاصة وزارة الصحة، وحذر نواب وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح من مغبة تصريحه حول تقييم زيادة الرسوم على الوافدين، مؤكدين أن إلغاء القرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد نيابي ومساءلة الوزير. وفي هذا السياق، قالت النائبة صفاء الهاشم في تغريدة لها مخاطبة وزير الصحة «إسمعها مني عدل!! إن ماهمتك صحة مواطنينا الكويتيين وشعبك، إحنا يهمنا راحتهم ومصلحتهم ترى!! قرار إلغاء الرسوم الصحية على الوافدين مرفوض مرفوض!! وأنا من سأتصدى لك وبعنف سياسي شديد عليك على المنصة». وأعرب النائب صالح عاشور عن تفاجئه من تصريح وزير الصحة بدراسة إمكانية إلغاء الرسوم على الوافدين، معتبرا أنها بداية غير طيبة للوزير، ملوحا بمساءلته إذا تم المساس بالقرار. بدوره، طالب النائب خليل الصالح وزير الصحة بأن يتعامل بواقعية مع قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، داعيا إلى عدم إلغائها. من جهته، استغرب النائب فيصل الكندري تصريح وزير الصحة، مؤكدا ان أي تراجع حكومي في هذا الشأن «سيواجه الوزير تصعيدا نيابيا». بدوره، رفض النائب د.عبدالكريم الكندري إلغاء قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، محذرا وزير الصحة من أن يبدأ عهده بإلغاء قرارات الوزير السابق التي ساهمت في تخفيف الضغط عن المرافق الصحية. من جهته، دعا النائب ماجد المطيري وزير الأشغال ووزير البلدية م. حسام الرومي الى معالجة التجاوزات في وزارتيه. من جهة ثانية، أعلن النائب د.عادل الدمخي ان النواب «المتضامنين» مع المحكومين في قضية دخول المجلس سيقررون موقفهم اليوم من جلسة الغد والإجراءات التي سيتخذونها عقب اجتماع سيعقد في مكتب النائب د.جمعان الحربش.