وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا مشتركا إلى 14 وزيرا عن خطط وزاراتهم خلال السنوات الخمس السابقة والإنجازات المحققة، وكذلك خطط السنوات الثلاث المقبلة.

والوزراء هم كل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الإعلام محمد الجبري، ووزير التربية ووزير التعليم العالي حامد العازمي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، ووزير النفط ووزير الكهرباء بخيت الرشيدي، ووزير المالية نايف الحجرف، ووزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، ووزير ة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري، ووزير الأوقاف فهد العفاسي.

وطلب النائب في سؤاله بتزويده وإفادته بما يأتي:

1 ـ خطة الوزارة والجهات (الهيئات والمؤسسات) التابعة للوزارة خلال السنوات الخمس السابقة ونسبة الإنجاز في الخطة.

2 ـ خطة الوزارة والجهات (الهيئات والمؤسسات) التابعة للوزير للسنوات الثلاث المقبلة متضمنة مؤشرات قياس الأداء والأهداف الرقمية للخطة.

3 ـ المعوقات التي تواجه الوزارة والجهات (الهيئات والمؤسسات) التابعة للوزير لتنفيذ الخطة للسنوات الثلاث المقبلة.