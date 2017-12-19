قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا برغبة لإنشاء معهد زراعي يدرس فيه جميع الفروع الزراعية وتشجيع الشباب على استصلاح الأراضي. ونص الاقتراح على ما يلي: ان قطاع الزراعة في الكويت يحتاج إلى تغيير الرؤى والنظرة المستقبلية بحيث تشمل التركيز على الأمن الغذائي بجانب التوسع في الرقعة الزراعية لتوفير فرص عمل ورفع الانتاجية والكفاءة.

ان الزراعة تمثل جانبا مهما من الناتج المحلي وكل دولة تهتم بهذا القطاع بما في ذلك الدول المتقدمة في مجالات الطاقة والكهرباء والانتاج المحلي فهي صناعة ليست بالسهلة وتحتاج إلى استراتيجيات واضحة يجب أن تدعمها الدولة لتكون مربحة.

لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة التالي:

1 ـ تشجيع الشباب على استصلاح الأراضي ودعم المشاريع الزراعية وطرحها للشباب.

2 ـ إنشاء معهد زراعي يدرس فيه جميع الفروع الزراعية التي تهم الكويت.

3 ـ تشجيع البحوث الزراعية التطبيقية بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة داخل البلاد وخارجها.

4 ـ توعية طلبة المدارس بالناحية الزراعية والأمن الغذائي ليكون جزءا من المنهج الدراسي.