وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حول مشروع تصميم وتنفيذ وإنجاز وصيانة البنية التحتية لمشروع الشدادية الصناعية.

وجاء في مقدمة السؤال ما يأتي:

وقعت الهيئة العامة للصناعة مشروع تصميم وتنفيذ وإنجاز وصيانة البنية التحتية لمشروع الشدادية الصناعية مع شركة مشرف للتجارة والمقاولات بقيمة 84.880.000 (أربعة وثمانين مليونا وثمانمائة وثمانين ألف دينار) تاريخ بداية العقد 9/ 9/ 2013 م ونهايته 7/ 9/ 2016م.

وطالب المطيري إفادته وتزويده بالآتي:

1- لماذا لم يتم تسليم المشروع حتى الآن؟

٢- ما مراحل إنجاز المشروع من قبل المقاول حتى الآن؟

٣- نمى إلى علمنا أن المقاول متعثر في مشروعي طريق الوفرة والبدع، وتم سحب المشروعين من قبل وزارة الأشغال؟

٤- ما قيمة الأوامر التغييرية للمشروع؟

٥- متى يتم تسليم المشروع للهيئة العامة للصناعة؟