دعا النائب الحميدي السبيعي الحكومة ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح إلى التحلي بالروح الرياضية وتحمل عواقب عدم الرد على الأسئلة البرلمانية ووصفها بأنها غير دستورية.

وقال السبيعي، في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة: وصلتني قبل أيام الإجابة على 20 سؤالا من بين 80 سؤالا وجهتها لوزيرة الشؤون، واستبشرنا خيرا لأن سمو رئيس مجلس الوزراء في التصريح المنسوب له طلب من الوزراء سرعة الإجابة على الأسئلة والالتزام بالمواعيد المقررة وفقا للائحة، موضحا أنها ردت على اسئلته الـ 20 بأنها غير دستورية رغم أن 90% من معلوماتها منشورة في «الكويت اليوم».

وبيّن ان الأسئلة كانت عادية وتشمل السيرة الذاتية ومدة الخدمة لمدير عامة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ونائب المدير العام، وسبب اعتراض ديوان الخدمة المدنية على بعض الطلبات الإدارية الخاصة بترشيحات شاغلي الوظائف الإشرافية، وأسماء أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وعدد اجتماعاتهم والجهات التي يمثلونها وصورة من محاضر اجتماعاتهم والقرارات الصادرة منهم.

وبين أنه طلب في سؤال عدد اجتماعات مجلس الإدارة للهيئة العامة لذوي الإعاقة وأسماء الأعضاء والجهات التي يمثلونها وهل يوجد اعضاء في اللجان الخاصة من موظفي الهيئة، وعدد وأسماء الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين من العاملين على بند المكافآت في الهيئة، وأسباب عدم تسكين بعض الوظائف الإشرافية في الهيئة، وصورة من جميع المحاضر والمراسلات بين الهيئة وديوان الخدمة المدنية، وكشف بأسماء الوافدين العاملين في اللجان والفرق العاملة الهيئة، والإجراءات التي اتخذت بشأن شكاوى ذوي الاحتياجات من تأخر تسلم الكراسي المخصصة لهم لأكثر من 4 سنوات، والعدد الحقيقي لملفات التزوير في ادعاء الإعاقة وما الإجراءات التي تمت في النيابة العامة،

وتساءل السبيعي: إذا كان الرد يأتيني على 20 سؤالا بأنها غير دستورية، فكيف سأتعامل مع الوزيرة؟ مستغربا تصريح الوزيرة بأنها مستعدة للجلوس مع النواب من أجل التفاهم في الوقت الذي لا تجيب فيه على أسئلتهم البرلمانية.

وقال: هذه رسالة أوجهها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بأن على الحكومة ووزيرة الشؤون أن يتحلوا بالروح الرياضية ويتحملوا العواقب، عندما يتم تجاهلنا وتجيبنا بالإجابة السخيفة والاستهتار بممثلي الأمة.