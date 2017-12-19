وجه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح يستفسر خلاله عن أسباب عدم تطبيق المرسوم رقم 17 لسنة 2017 في شأن نظام الخدمة المدنية بالشكل الكامل، وموعد تطبيقه.

وجاء في مقدمة السؤال ما يأتي:

في تاريخ 22-1-2017 صدر المرسوم رقم 17 لسنة 2017 في شأن نظام الخدمة المدنية بأفضلية تعيين أبناء الكويتيات بعد الكويتيين في وزارات وهيئات الدولة المختلفة، وعليه أتقدم بالأسئلة التالية:

1 ـ لوحظ توظيف الجالية العربية في وظائف يمكن لأبناء الكويتيات شغلها فما أسباب عدم تطبيق المرسوم بأفضلية تعيينهم بعد الكويتيين؟

2 ـ ما أسباب عدم تطبيق المرسوم بالشكل الكامل بالرغم من صدوره في شهر يناير الماضي؟

3 ـ متى سيتم العمل بهذا المرسوم؟