شارك امين عام مجلس الامة علام الكندري بالاجتماع الاول للامناء العامين للبرلمانات العربية في لبنان، حيث القى كلمة جاء فيها: إن الأمانات العامة للمجالس النيابية بكل أجهزتها الإدارية والفنية، تعد الساعد الأيمن والركن الأساسي لأي مجلس نيابي، وأداته الفعالة التي تسهم في نجاح وفاعلية قيامه بمهامه التي حددها الدستور في مجال الرقابة والتشريع، وكفاءتها عنصر أساس لضمان تطور أداء المجلس النيابي ولجانه في هذين المجالين.

لذلك صح القول بأنه بقدر كفاءة أجهزة الأمانة العامة تكون كفاءة المجلس النيابي ولجانه.

وهذا الدور الذي تضطلع به الأمانات العامة يلقي على عاتقها تحمل مسئولية التطوير الدائم والتحديث المستمر في أسلوب عملها ومجال نشاطها، ليتناسب أداؤها مع متطلبات العصر التكنولوجية.

ومن هذا المنطلق سلكت الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي مسلكا متطورا يعد نقلة نوعية في عملها البرلماني، حيث وظفت أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة العمل البرلماني وتيسير أعمال الجلسات واللجان، وذلك عن طريق توفير شبكة من الأنظمة الفريدة من نوعها اضطلع بإنشائها وتنفيذها ثلة من موظفي مجلس الأمة، وها أنا ذا أسرد على حضراتكم نبذة عن هذه الأنظمة وأعرض وظائف كل نظام.

1- نظام التصويت السري الإلكتروني:

يقدم هذا النظام لأعضاء المجلس والوزراء خاصية التصويت الإلكتروني للأصوات وعرض النتيجة النهائية بعدد الأصوات التي حازها كل مرشح، حيث يقوم العاملون على النظام في غرفة التحكم باختيار أسماء المرشحين، ثم تشغيل أجهزة التصويت تباعا لحين الانتهاء من عملية التصويت.

2- نظام التصويت الإلكتروني:

يستخدم هذا النظام لتشغيل وإدارة ومتابعة عمليات التصويت العلني (النداء بالاسم) لكل من الوزراء والأعضاء، حيث يقوم العاملون في غرفة التحكم بإنشاء عملية التصويت ومتابعة التصويت مع أجهزة المنصة ومقارنة الاختلافات للتأكد من دقة التصويت وتلافي أي أخطاء. كما يقوم النظام بطباعة إشعار التصويت معنونا باسم عملية التصويت والنتيجة وتسلم إلى السيد الرئيس لتلاوة النتيجة.

3- موقع مجلس الأمة:

يضم الموقع الإلكتروني معلومات وافية عن أعضاء المجلس الحاليين والسابقين واللجان الحالية الدائمة والمؤقتة وأهم الأخبار وآخر الدراسات والبحوث التي تصدرها الأمانة العامة لمجلس الأمة.

4- ساهم في التشريع:

خدمة إلكترونية من خلال موقع مجلس الأمة تتيح للمواطنين بمختلف أطيافهم المشاركة إلكترونيا في تقديم الاقتراحات بآرائهم فيما تناقشه لجان مجلس الأمة من قوانين وتشريعات.

5- النشرة الإعلامية:

تجمع النشرة بشكل لحظي ويومي جميع الأخبار المتعلقة بأعمال وأنشطة المجلس ولجانه وتصريحات السادة النواب من مصادر محلية وإقليمية وعالمية.

6- نظام الفرز العشوائي للمتحدثين أثناء الجلسات:

يستخدم هذا النظام عند مناقشة بند «ما يستجد من أعمال»، حيث يقوم العاملون في غرقة التحكم بإنشاء عملية التصويت واختيار أسماء الراغبين في التحدث، ثم يقوم النظام بفرز الأسماء عشوائيا لتظهر النتيجة على شاشات البلازما مع طباعة النموذج على أجهزة المنصة وتسليمها للرئيس.

7- نظام عرض الأسئلة ومواد اللائحة الداخلية والدستور داخل القاعة:

يستخدم هذا النظام عند مناقشة بند الأسئلة، حيث يعرض كشف الأسئلة مع جدول الأعمال لجميع أجهزة الأعضاء والوزراء عند بداية مناقشة البند، كما يقوم العاملون في غرفة التحكم باختيار اسم كل عضو يتلى اسمه وتعرض أسئلته على شاشات العرض الرئيسية وعرض السؤال المراد مناقشته منفردا، ويسبق انعقاد الجلسة إدخال جميع الأسئلة الواردة في جدول الأعمال.

8- عرض جدول الأعمال ومرفقاته على أجهزة الأعضاء:

يتيح هذا النظام إمكانية استعراض جدول الأعمال ومرفقاته بما فيها من رسائل واردة، وتقارير لجان، وأسئلة، وطلبات رفع الحصانة.. إلخ، على أجهزة السادة الأعضاء والوزراء.